Учительница начальных классов Ольга Мерзин в своем TikTok поделилась опытом участия в престижном конкурсе "Учитель года 2026". Она рассказала, что путь к финалу оказался сложным и эмоционально изнурительным.

Смотрите также "Я бы стала таким же крутым учителем": сочинение третьеклассницы растрогал сеть

Как проходил конкурс?

По словам педагога, после первого этапа в следующий тур прошли 52 участника из Киева. Далее их ждали несколько недель напряженных испытаний, которые совмещались с основной работой в школе.

Участники сдавали тесты по педагогике, психологии и методик обучения, анализировали образовательные ситуации и предлагали собственные решения. Также они должны были подготовить видеопрезентацию о себе и свою педагогическую идею.

Учительница поделилась своим опытом / Скриншот с TikTok

Кроме этого, учителя должны были разработать урок всего за два часа и представить его. Не менее сложным было и практическое задание – нужно было решить задачу и подробно описать подход к ее объяснению ученикам.

Стресс и паническая атака

Ольга Мерзин признается, что нагрузка была настолько большой, что в какой-то момент она пережила паническую атаку. Неопределенность и постоянное напряжение только усиливали стресс.

После нескольких этапов в конкурсе осталось только 13 педагогов, которые дошли до финала. Финалисты также должны были представить собственный опыт и провести урок, тему которого получали менее чем за двое суток до выступления.

Педагог подчеркивает: несмотря на все трудности, она не жалеет об участии, ведь это стал ценный профессиональный опыт.

Что говорят другие учителя в сети?

В комментариях мнения разделились. Часть педагогов отметила, что конкурсы отнимают много сил и не всегда оправдывают ожидания.

Что ответили другие пользователи / Скриншот с TikTok

В то же время другие пользователи отметили, что участие в таких соревнованиях помогает развиваться, повышать квалификацию и проверять собственные возможности.

Некоторые учителя также поделились собственным опытом участия, назвав его сложным, но одновременно полезным и мотивирующим.

"Дедовщина и выгорание": почему учительница резко раскритиковала работу в школе?