Викрили масштабну корупційну схему: чи перевірятиме МОН Київський університет культури

У Міністерстві освіти і науки України ще не вирішили, чи проводитимуть внутрішнє службове розслідування через розтрату бюджетних коштів у Київському національному університеті культури та мистецтв. Наприкінці березня у виші викрили масштабну корупційну схему.

МОН чекає висновків правоохоронців. Про це повідомили у відомстві у відповідь на запит Інтерфакс-Україна.

Чи перевірятимуть Київський університет культури?

Про викриття схеми повідомили правоохоронці. Організували її посадовці МОН, а також працівники вишу у межах держпрограми "Підготовка кадрів закладами вищої освіти та забезпечення діяльності їх баз практики". Протягом 2022 – 2023 років завдяки програмі виш отримав з держказни близько 760 мільйонів гривень.

Зверніть увагу! ЗМІ припускали, що серед фігурантів масштабної корупційної схеми може бути і ексректор вишу Михайло Поплавський. Джерела 24 Каналу у правоохоронних органах уточнили, що обшук був безпосередньо у Поплавського, однак ректора не затримували й підозру йому не оголошували.

У ЗВО та за місцями проживання причетних осіб провели обшуки. Очільник МОН Оксен Лісовий повідомив, що посадовці відомства, які фігурують у цій справі, не були в його команді і вже не працюють у міністерстві. І додав, що у 2024 році у МОН виявили одну з корупційних схем і всі матеріали передали правоохоронцям. Про кого мовиться, не сказали.

Матеріали щодо підготовки та погодження документів стосовно фінансування університету в межах відповідної бюджетної програми передано правоохоронним органам. Міністерство взаємодіє з правоохоронними органами в межах компетенції,

– зазначили у відомстві.

Тож наразі у МОН не знають, чи проводитимуть службове розслідування. Це залежатиме від висновків правоохоронців і меж повноважень відомства.

У міністерстві також розповіли, що зараз тривають внутрішні аудити вишів відповідно до Плану на 2026 – 2028 роки. Однак не уточнили, чи він передбачає перевірку використання вищезгаданої бюджетної програми.

Що відомо про справу?