Лід – не те саме, що крига: ці поняття не плутають ті, у кого багатий словниковий запас

В українській мові настільки значний словниковий запас, що ми маємо різні позначання, для, здається, того ж явища чи предмета. Але навіть незначна відмінність дає нову назву.

У чому різниця між словами "лід" та "крига" в українській мові, розповідає 24 Канал, посилаючись на "Букнет".

Чи є різниця між поняттями "крига" та "лід"?

Стартувала календарна зима, офіційно розпочався її перший місяць – грудень. І хоч погода більше нагадує осінню – з туманами та грязюкою, усі в очікуванні снігу та льоду на річці. Чи все ж таки на річці – крига?

У чому ж різниця між термінами "лід" та "крига" в українській мові?

При перекладі обидва слова стають російським словом – "лёд". А воно охоплює широке коло значень – від фізичного стану води до великих природних утворень (ледники) і навіть емоційно-символічних образів (лёд отчуждения).

Однак, українські словники містять два поняття та два пояснення до них, які дають уточнення, чому їх варто розрізняти.

Лід – це замерзла вода у твердому стані, як природним, так і штучним шляхом. Саме лід ми кидаємо у склянку з напоєм, лід вкриває поверхню дороги.

А у переносному значенні, лід символізує емоційну відстороненість, холодність, байдужість – лід у серці.

А от кри́га – суцільна льодова поверхня або маса льоду, що вкриває водойму – крига скувала річку. Рідше – окремий шматок льоду – крижина. А весняне явище, коли крига починає танути та тріскати на великих річках, називається – кригохід.

Могутня картина весняного кригоходу, як хмелем, впоїла Яреська. (Олесь Гончар).

Та й спеціальна техніка – потужне судно, що, ламаючи кригу, прокладає шлях іншим суднам у замерзлому морі, річці називається – криголам.

Криголам серед криги / Pexels

Маємо і поняття – крижаний (не льодяний) вітер.

А відомий російський вислів – "лёд тронулся", українською перекладається як – крига скресла.

Стільки понять уже існує в основі яких – "крига".

І звичайно, термін можна поширити і на емоційний стан. Це про відчуженість, неприязнь, ворожість до когось, брак душевної теплоти тощо – крижаний погляд, крижаний тон /голос, крижане ставлення, крига мовчання.

"Почувала Єлька, як помітно відтає в ній крига озлобленості проти себе і проти всіх" (Олесь Гончар).

Таке розмежування понять в українській мові дозволяє уникнути стилістичної одноманітности й точніше відтворювати контекст, надає образності тексту.

Отже, якщо ви описуєте фізичне явище – кубик у склянці чи льодовик – доречніше сказати "лід". Якщо ж мова про річку, скуту морозом, або про метафоричну застиглість у душі – краще вживати слово "крига".

Говоріть різноманітно українською!