Лед – не то же самое, что крига: эти понятия не путают те, у кого богатый словарный запас
- В украинском языке есть два термина – лід и крига.
- "Лід" означает замерзшую воду и может применяться в переносном значении для описания чего-то холодного.
- "Крига" обычно относится к скоплению или массам замерзшей воды, а также может использоваться в переносном значении для описания отчужденности или неприязни.
В украинском языке настолько значительный словарный запас, что мы имеем разные обозначения, для, кажется, того же явления или предмета. Но даже незначительное отличие дает новое название.
В чем разница между словами "лід" и "крига" в украинском языке, рассказывает 24 Канал, ссылаясь на "Букнет".
Есть ли разница между понятиями "лід" и "крига"?
Стартовала календарная зима, официально начался ее первый месяц – декабрь. И хотя погода больше напоминает осеннюю – с туманами и грязью, все в ожидании снега и льда на реке. Или все же на реке – лед?
В чем же разница между терминами "лід" и "крига" в украинском языке?
При переводе оба слова становятся русским словом – "лёд". А оно охватывает широкий круг значений – от физического состояния воды до крупных природных образований (ледники) и даже эмоционально символических образов (лёд отчуждения).
Однако, украинские словари содержат два понятия и два объяснения к ним, которые дают уточнения, почему их стоит различать.
Лід – это замерзшая вода в твердом состоянии, как естественным, так и искусственным путем. Именно лед мы бросаем в стакан с напитком, лед покрывает поверхность дороги.
А в переносном смысле, лед символизирует эмоциональную отстраненность, холодность, равнодушие – лед в сердце.
А вот крига – сплошная ледовая поверхность или масса льда, покрывающая водоем – лед сковал реку. Реже – отдельный кусок льда – крижина. А весеннее явление, когда лед начинает таять и трескаться на больших реках, называется – кригохід.
- Могутня картина весняного кригоходу, як хмелем, впоїла Яреська. (Олесь Гончар).
Да и специальная техника – мощное судно, что, ломая лед, прокладывает путь другим судам в замерзшем море, реке называется – криголам.
Есть и понятие – крижаний (не ледяной) вітер.
А известное русское выражение – "лёд тронулся", на украинский переводится как – крига скресла.
Столько понятий уже существует в основе которых – "крига".
И конечно, термин можно распространить и на эмоциональное состояние. Это об отчужденности, неприязнь, враждебность к кому-то, недостаток душевной теплоты и тому подобное – ледяной взгляд, ледяной тон/голос, ледяное отношение, лед молчания.
Почувала Єлька, як помітно відтає в ній крига озлобленості проти себе і проти всіх" (Олесь Гончар).
Такое разграничение понятий в украинском языке позволяет избежать стилистического однообразия и точнее воспроизводить контекст, придает образности тексту.
Итак, если вы описываете физическое явление – кубик в стакане или ледник – уместнее сказать "лід". Если же речь о реке, скованной морозом, или о метафорической застылости в душе – лучше употреблять слово "крига".
Говорите разнообразно на украинском!