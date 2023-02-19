"Не вагайтеся": чи зростуть ціни на книги в Україні

Про це повідомив видавець Олександр Красовицький. Він також виокремив причини подорожчання.

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Серед причин подальшого подорожчання паперових книг в Україні – збільшення вартості сировини та війна.

Якщо бачите в книгарні видання попередніх років, не вагайтеся – купуйте, інакше додруковане пізніше коштуватиме значно дорожче,

– радить Красовицький.

Також він заявив, що значна частина українців ще не розуміє, що електронні версії книжок мають ту ж саму цінність, що й паперові. І продаж будь-якого товару – це зарплата автора, який книжку написав і має змогу творити далі, за ці гроші живе його родина.

Також видавець повідомив, що у час відключення світла люди заряджають гаджети, купують електронну книгу і читають згодом.

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