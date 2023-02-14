І саме у День святого Валентина українці вкотре нагадують своїм милим, як сильно їх кохають. А от як красиво і незвично українською висловити свої почуття, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як красиво і незвично висловити почуття українською

Якщо ви хочете красиво освідчитися у своїх почуттях, але не бути банальним, можете взяти на озброєння такі українські фрази:

Чи примиляюся я тобі?

Це ласкаве слово – "примилятися" – означає "намагатися сподобатися комусь" та "виявляти ласку".

Хочу обіруч з тобою мандрувати світом

Якщо ви разом з коханою чи коханим хочете прожити разом, узявшись за руки, щасливе життя, можете використати цю красиву фразу і не менш хороше слово "обіруч".

Маю до тебе сильні поривання душі

Якщо у вас є до когось почуття любові, кохання, варто теж використовувати фразу "поривання душі".

Також, якщо вам хтось сильно подобається, ви можете красиво українською:

залицятися;

кокетувати;

підбивати клинці;

смалити халявки;

топтати стежки.

Любити чи кохати

Якщо ви хочете сказати милому/-ій, як сильно любите, краще скажіть, що сильно її / його кохаєте.

Так, доктор філологічних наук Олександр Пономарів нагадував, що основне значення дієслова "кохати" – почувати сердечну прихильність до особи протилежної статі. Також інші значення – доглядати, вирощувати, переносно – плекати мрію, думку.

Любити ж означає – мати глибоку відданість, інтерес, потяг до когось, до чогось,

Тож пам'ятайте: любити ви можете Україну, маму, сало, книги, але кохати – нареченого чи наречену.

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