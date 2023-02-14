І саме у День святого Валентина українці вкотре нагадують своїм милим, як сильно їх кохають. А от як красиво і незвично українською висловити свої почуття, читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Як красиво і незвично висловити почуття українською

Якщо ви хочете красиво освідчитися у своїх почуттях, але не бути банальним, можете взяти на озброєння такі українські фрази:

  • Чи примиляюся я тобі?

Це ласкаве слово – "примилятися" – означає "намагатися сподобатися комусь" та "виявляти ласку".

  • Хочу обіруч з тобою мандрувати світом

Якщо ви разом з коханою чи коханим хочете прожити разом, узявшись за руки, щасливе життя, можете використати цю красиву фразу і не менш хороше слово "обіруч".

  • Маю до тебе сильні поривання душі

Якщо у вас є до когось почуття любові, кохання, варто теж використовувати фразу "поривання душі".

Також, якщо вам хтось сильно подобається, ви можете красиво українською:

  • залицятися;
  • кокетувати;
  • підбивати клинці;
  • смалити халявки;
  • топтати стежки.

Любити чи кохати

Якщо ви хочете сказати милому/-ій, як сильно любите, краще скажіть, що сильно її / його кохаєте.

Так, доктор філологічних наук Олександр Пономарів нагадував, що основне значення дієслова "кохати" – почувати сердечну прихильність до особи протилежної статі. Також інші значення – доглядати, вирощувати, переносно – плекати мрію, думку.

Любити ж означає – мати глибоку відданість, інтерес, потяг до когось, до чогось,

Тож пам'ятайте: любити ви можете Україну, маму, сало, книги, але кохати – нареченого чи наречену.

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Українські народні приказки та прислів'я про кохання

Не варто забувати і про красиві українські прислів'я та приказки.

  • Куди серце летить, туди й око глядить.
  • Душа душу чує, а серце серцю вість подає.
  • На любов і смак товариш не всяк.
  • Невесело в світі жити, як нема кого любити.
  • З перцем чи не з перцем, аби з добрим серцем.
  • Серце ні на що не вважає – свою волю має.
  • Як гляне – серце в'яне.
  • В неї брови до любові, а устоньки до розмови.
  • Старої любові й іржа не їсть.