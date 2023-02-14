И именно в День святого Валентина украинцы еще раз напоминают своим милым, как сильно их любят. А вот как красиво и непривычно на украинском выразить свои чувства, читайте в материале 24 Канала.
Важно "Цветы и цукерки зайкам не дарят": как правильно говорить по-украински о Дне Валентина и любви
Как красиво и необычно выразить чувство на украинском
Если вы хотите красиво признаться в своих чувствах, но не быть банальным, можете взять на вооружение следующие украинские фразы:
Примыляюсь ли я тебе?
Это ласковое слово – "примыляться" – значит "пытаться понравиться кому-то" и "выказывать ласку".
Хочу "обіруч" с тобой путешествовать по миру
Если вы вместе с любимым или любимым хотите прожить вместе, взявшись за руки, счастливую жизнь, можете использовать эту красивую фразу и не менее хорошее слово "обіруч".
Имею к тебе сильные порывы души
Если у вас есть к кому-то чувство любви, любви, стоит тоже использовать фразу "порыв души".
Также, если вам кто-то сильно нравится, вы можете красиво по-украински:
- ухаживать;
- кокетничать;
- подбивать клинышки;
- смолить халявки;
- топтать тропы.
Любить или "кохати"
Если вы хотите сказать милому/-ему, как сильно любите, лучше скажите, что сильно ее/его "кохаєте" (укр.).
Так, доктор филологических наук Александр Пономарев напоминал, что основное значение глагола "кохати" – чувствовать сердечную привязанность к лицу противоположного пола. Также другие значения – ухаживать, выращивать, переносно – лелеять мечту, мысль.
Любить значит – иметь глубокую преданность, интерес, влечение к кому-то, к чему-то,
Так что помните: любить вы можете Украину, маму, сало, книги, но "кохати" (укр.) – жениха или жениха.
К теме "У цій раптівці побачите мармизку": как красиво по-украински перевести модные англицизмы
Украинские народные поговорки и пословицы о любви
Не стоит забывать и о красивых украинских пословицах и поговорках.
- Куда сердце летит, туда и глаза смотрит.
- Душа душу слышит, а сердце сердцу подает.
- На любовь и вкус товарищ не всякий.
- Невесело в мире жить, как некого любить.
- С перцем чуть ли не с перцем, чтобы с добрым сердцем.
- Сердце ни на что не считает – свою волю имеет.
- Как посмотрит – сердце увядает.
- У нее брови к любви, а в уста к разговору.
- Старой любви и ржавчины не ест.