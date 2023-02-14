И именно в День святого Валентина украинцы еще раз напоминают своим милым, как сильно их любят. А вот как красиво и непривычно на украинском выразить свои чувства, читайте в материале 24 Канала.

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Как красиво и необычно выразить чувство на украинском

Если вы хотите красиво признаться в своих чувствах, но не быть банальным, можете взять на вооружение следующие украинские фразы:

Примыляюсь ли я тебе?

Это ласковое слово – "примыляться" – значит "пытаться понравиться кому-то" и "выказывать ласку".

Хочу "обіруч" с тобой путешествовать по миру

Если вы вместе с любимым или любимым хотите прожить вместе, взявшись за руки, счастливую жизнь, можете использовать эту красивую фразу и не менее хорошее слово "обіруч".

Имею к тебе сильные порывы души

Если у вас есть к кому-то чувство любви, любви, стоит тоже использовать фразу "порыв души".

Также, если вам кто-то сильно нравится, вы можете красиво по-украински:

ухаживать;

кокетничать;

подбивать клинышки;

смолить халявки;

топтать тропы.

Любить или "кохати"

Если вы хотите сказать милому/-ему, как сильно любите, лучше скажите, что сильно ее/его "кохаєте" (укр.).

Так, доктор филологических наук Александр Пономарев напоминал, что основное значение глагола "кохати" – чувствовать сердечную привязанность к лицу противоположного пола. Также другие значения – ухаживать, выращивать, переносно – лелеять мечту, мысль.

Любить значит – иметь глубокую преданность, интерес, влечение к кому-то, к чему-то,

Так что помните: любить вы можете Украину, маму, сало, книги, но "кохати" (укр.) – жениха или жениха.

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Украинские народные поговорки и пословицы о любви

Не стоит забывать и о красивых украинских пословицах и поговорках.