Об этом сообщил издатель Александр Красовицкий. Он также выделил причины подорожания.

Читайте Хорошо замаскировались – не игнорируйте: как заменить популярные иноязычные слова на украинском

Среди причин дальнейшего подорожания бумажных книг в Украине – увеличение стоимости сырья и война.

Если видите в магазине издания предыдущих лет, не сомневайтесь – покупайте, иначе допечатанное позже будет стоить значительно дороже,

– советует Красовицкий.

Также он заявил, что значительная часть украинцев еще не понимает, что электронные версии книг имеют ту же ценность, что и бумажные. И продажа любого товара – это зарплата автора, который книгу написал и может творить дальше, за эти деньги живет его семья.

Также издатель сообщил, что во время отключения света люди подзаряжают гаджеты, покупают электронную книгу и читают впоследствии.

Интересно "Подбивайте клинья и смолите халявки": как красиво и непривычно на украинском выразить чувство

Какие книги больше всего покупали украинцы в 2022 году