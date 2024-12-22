Прирівняють до контрактників: у 2025 році курсантам збільшать виплати

У Міноборони анонсували покращення умов грошового забезпечення курсантів військових закладів вищої освіти. Стало відомо, які виплати отримуватимуть студенти 1 – 4 курсів.

Про збільшення розмірів виплат повідомив заступник міністра оборони України Сергій Мельник під час робочого візиту до Львова на зустрічі з курсантами Національної академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного, передає 24 Канал з посиланням на Міноборони.

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Хто яку отримуватиме виплату

За словами Мельника, вже з березня 2025 року курсанти 1 – 2 курсів будуть отримувати виплати на рівні мінімальної заробітної плати в Україні. Це 8 тисяч гривень.

Міністр зауважив, що з огляду на те, що заробітна плата буде підвищуватись, грошове забезпечення також збільшуватиметься у відповідному коефіцієнті.

Курсанти 3 – 4 курсів, які прирівнюються до контрактної служби, отримуватимуть понад 20 тисяч гривень.

До слова, учасники бойових дій у 2025 році отримають виплату при звільненні, яка становить 4% від місячного грошового забезпечення за кожний повний місяць служби, але не менше ніж 25%.