Перевірте знання: хто такий кушнір

В Україні побутують такі прізвища як Кушнір, Кушніренко, Кушнірук. Але не всі знають, що означає загальна назва "кушнір", від якої вони походять.

Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розтлумачив. Про це інформує 24 Канал.

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Що означає "кушнір"

Авраменко уточнив: кушнір – давня професія.

Це фахівець, що вичиняє хутро зі шкури та шиє хутряні вироби,

– зауважив мовознавець.



Хто такий кушнір / скриншот відео

Також він закликав українців не припускатися помилок при наголошуванні слів "хутро" та "хутряний".

Зверніть увагу: не "хутрО", а "хУтро" і не "хУтряний", а "хутрянИй",

– заявив вчитель.



Хто такий кушнір / скриншот відео

Авраменко також додав, слово "кушнір" – закарбоване в український народній творчості. І як приклад навів відому приказку: "Одна думка в лисиці, інша – в кушніра".

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