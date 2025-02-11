Известный украинский языковед Александр Авраменко в эфире "Завтрака с 1+1" растолковал. Об этом информирует 24 Канал.

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Что означает "скорняк" (укр. кушнір)

Авраменко уточнил: скорняк – древняя профессия.

Это специалист, вычиняющий мех из шкуры и шьющий меховые изделия,
– отметил языковед.


Кто такой скорняк / скриншот видео

Также он призвал украинцев не допускать ошибок при ударении слов "хутро" и "хутряний".

Обратите внимание: не "хутрО", а "хУтро" и не "хУтряний", а "хутрянИй",
– заявил учитель.


Кто такой скорняк / скриншот видео

Авраменко также добавил, слово "кушнир" – запечатлено в украинском народном творчестве. И в качестве примера привел известную поговорку: "Одна думка в лисиці, інша – в кушніра" (укр.).

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Как на украинском будет "козел отпущения"

  • Александр Авраменко также рассказывал, как называют человека, на которого постоянно "сваливают" чужую вину, того, кто отвечает за других.
  • Правильно – "козел відпущення" или "цап-відбувайло".
  • И добавил, что "цап-відбувайло" все же звучит колоритнее.
  • При этом учитель растолковал, что это библейское выражение. Оно происходит из описания особого древнееврейского обряда возложения грехов всего народа на живого козла.