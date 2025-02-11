Відомий український мовознавець Олександр Авраменко в ефірі "Сніданку з 1+1" розтлумачив. Про це інформує 24 Канал.
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Що означає "кушнір"
Авраменко уточнив: кушнір – давня професія.
Це фахівець, що вичиняє хутро зі шкури та шиє хутряні вироби,
– зауважив мовознавець.
Хто такий кушнір / скриншот відео
Також він закликав українців не припускатися помилок при наголошуванні слів "хутро" та "хутряний".
Зверніть увагу: не "хутрО", а "хУтро" і не "хУтряний", а "хутрянИй",
– заявив вчитель.
Хто такий кушнір / скриншот відео
Авраменко також додав, слово "кушнір" – закарбоване в український народній творчості. І як приклад навів відому приказку: "Одна думка в лисиці, інша – в кушніра".
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Як українською буде "козел отпущения"
- Олександр Авраменко також розповідав, як називають людину, на яку постійно "звалюють" чужу провину, того, хто відповідає за інших.
- Правильно – козел відпущення або ж цап-відбувайло.
- І додав, що цап-відбувайло все ж звучить колоритніше.
- При цьому вчитель розтлумачив, що це біблійний вислів. Він походить з опису особливого староєврейського обряду покладання гріхів усього народу на живого козла.