Не "кузнєчік": як називати цю цікаву комаху українською

Мова — це не лише засіб спілкування, а й маркер нашої культури та ідентичності. Помилки ж часто виникають через вплив іншої мови, звичку чи суржик.

Як називати українською комаху "кузнєчіка", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".

Дивіться також Не "фраппе" і не "шмєль": як правильно називати популярні кавові напої українською

Як українською називати "кузнєчіка"?

У траві можна помітити чимало комах, але назви далеко не всіх нам відомі. Але є такі, яких називаємо помилково, калькуючи іншомовне слово. Серед таких прикладів – "кузнєчік", прудка та стрибуча комаха.

Форма "кузнєчік" – це суржик, калька з російської вимови "кузнечик", яка не має місця в українській літературній нормі. І різниця у тому, що за основу взяте інше походження. У російській – від звуків, які видає комаха. Народна уява пов’язувала спів комахи з ритмом ковальського молота з кузні: кузня – кузнец – кузнечик. Українською ж цей майстер називається – "коваль".

А в українській мові комаха називається – "коник", і за основу взята поведінка комахи, її стрибучість як у малого лошати – коника. Слово походить ще від праслов'янського konikb "комаха, що стрибає", пов’язане з konikъ – "невеликий кінь" і відповідно за спільною ознакою – здатністю стрибати.

Офіційне визначення, яке ви знайдете у словниках: коником називають вид комах ряду прямокрилих, що далеко стрибає, відштовхуючись довгими ногами, і видає сюркотливі звуки.

"Уже останній коник степовий затих, І вітер ліг на луках спати". (Олександр Олесь).

"Обізвалась трава голосами тисячі своїх жильців: коників, метеликів, жуків". (Панас Мирний).

Крім офіційної назви – коник, яка зустрічається в науковій та художній літературі, можна натрапити на понад десяток діалектизмів, які навіть почувши вперше, одразу зрозуміло, кого так називають:

стрибунець,

cкакавка,

скакун,

скочок,

кликунець,

крилограй,

кобилка

кобилиця,

кобилочка,

дзюркотун,

магуш,

скиць,

прузик ,

, вітрачок,

кавальок.

І часто до короткої назви додають уточнення: коник – стрибунець, трав'яний, зелений. Згадайте байку Леоніда Глібова – "Коник-стрибунець":

"У степу, в траві пахучій,

Коник, вдатний молодець,

І веселий, і співучий,

І проворний стрибунець…"

А латинська назва комахи – Tettigoniidae, цей рід прямокрилих понад 6400 видів. І не варто плутати коника з цвіркуном – це різні комахи.

Отже, правильно казати – коник. Це слово має свою історію й образність, а варіант "кузнєчік" – лише мовна помилка. Саме тому важливо знати, як правильно називати навіть звичайну комаху.

Знаєте ці цікаві факти про коників?

Цю стрибучу комаху бачили усі і хоч раз намагалися зловити у дитинстві. А їх сюрчання – звичний звук теплого літнього вечора. Окрім цього, є ще чимало фактів життя комахи, які вражають:

Коники поширені на всіх континентах планети, окрім Антарктиди. Природними місцями проживання є нерозорані ділянки – луки, степи, пустелі, чагарники, узлісся, галявини, рідколісся. Характерне скрекотіння, у більшості видів коників, можуть видавати тільки самці. Забарвлення зелене чи коричнево-зелене, щоб краще маскуватися. Стрибки коника неймовірні – за один стрибок долають відстань, що у 20 разів перевищує довжину їхнього тіла. Влітку коники мігрують на посіви сільськогосподарських культур, яким можуть завдавати чималої шкоди. Орган слуху розташований на гомілках передніх ніг. Вуса коників довші, ніж їхнє тіло. Живе коник лише два тижні. Очі коника можуть бачити майже на 360 градусів. Саме це допомагає їм помічати небезпеку і швидко тікати.

Цікаві коники: дивться відео

Тепер ви точно запам'ятаєте, хто такий "коник" і не будете його називати "кузнєчіком". Говоріть українською!