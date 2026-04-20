Не "кузнєчік": як називати цю цікаву комаху українською
- Українською мовою комаху, відому як "кузнєчік" російською, правильно називати "коник".
- Слово "коник" походить від праслов'янського konikb і пов'язане з поведінкою комахи, а "кузнєчік" є суржиком, калькою з російської.
Мова — це не лише засіб спілкування, а й маркер нашої культури та ідентичності. Помилки ж часто виникають через вплив іншої мови, звичку чи суржик.
Як називати українською комаху "кузнєчіка", розповідаємо з посиланням на ресурс "Горох".
Як українською називати "кузнєчіка"?
У траві можна помітити чимало комах, але назви далеко не всіх нам відомі. Але є такі, яких називаємо помилково, калькуючи іншомовне слово. Серед таких прикладів – "кузнєчік", прудка та стрибуча комаха.
Форма "кузнєчік" – це суржик, калька з російської вимови "кузнечик", яка не має місця в українській літературній нормі. І різниця у тому, що за основу взяте інше походження. У російській – від звуків, які видає комаха. Народна уява пов’язувала спів комахи з ритмом ковальського молота з кузні: кузня – кузнец – кузнечик. Українською ж цей майстер називається – "коваль".
А в українській мові комаха називається – "коник", і за основу взята поведінка комахи, її стрибучість як у малого лошати – коника. Слово походить ще від праслов'янського konikb "комаха, що стрибає", пов’язане з konikъ – "невеликий кінь" і відповідно за спільною ознакою – здатністю стрибати.
Офіційне визначення, яке ви знайдете у словниках: коником називають вид комах ряду прямокрилих, що далеко стрибає, відштовхуючись довгими ногами, і видає сюркотливі звуки.
- "Уже останній коник степовий затих, І вітер ліг на луках спати". (Олександр Олесь).
- "Обізвалась трава голосами тисячі своїх жильців: коників, метеликів, жуків". (Панас Мирний).
Крім офіційної назви – коник, яка зустрічається в науковій та художній літературі, можна натрапити на понад десяток діалектизмів, які навіть почувши вперше, одразу зрозуміло, кого так називають:
- стрибунець,
- cкакавка,
- скакун,
- скочок,
- кликунець,
- крилограй,
- кобилка
- кобилиця,
- кобилочка,
- дзюркотун,
- магуш,
- скиць,
- прузик,
- вітрачок,
- кавальок.
І часто до короткої назви додають уточнення: коник – стрибунець, трав'яний, зелений. Згадайте байку Леоніда Глібова – "Коник-стрибунець":
"У степу, в траві пахучій,
Коник, вдатний молодець,
І веселий, і співучий,
І проворний стрибунець…"
А латинська назва комахи – Tettigoniidae, цей рід прямокрилих понад 6400 видів. І не варто плутати коника з цвіркуном – це різні комахи.
Отже, правильно казати – коник. Це слово має свою історію й образність, а варіант "кузнєчік" – лише мовна помилка. Саме тому важливо знати, як правильно називати навіть звичайну комаху.
Знаєте ці цікаві факти про коників?
Цю стрибучу комаху бачили усі і хоч раз намагалися зловити у дитинстві. А їх сюрчання – звичний звук теплого літнього вечора. Окрім цього, є ще чимало фактів життя комахи, які вражають:
- Коники поширені на всіх континентах планети, окрім Антарктиди.
- Природними місцями проживання є нерозорані ділянки – луки, степи, пустелі, чагарники, узлісся, галявини, рідколісся.
- Характерне скрекотіння, у більшості видів коників, можуть видавати тільки самці.
- Забарвлення зелене чи коричнево-зелене, щоб краще маскуватися.
- Стрибки коника неймовірні – за один стрибок долають відстань, що у 20 разів перевищує довжину їхнього тіла.
- Влітку коники мігрують на посіви сільськогосподарських культур, яким можуть завдавати чималої шкоди.
- Орган слуху розташований на гомілках передніх ніг.
- Вуса коників довші, ніж їхнє тіло.
- Живе коник лише два тижні.
- Очі коника можуть бачити майже на 360 градусів. Саме це допомагає їм помічати небезпеку і швидко тікати.
Тепер ви точно запам'ятаєте, хто такий "коник" і не будете його називати "кузнєчіком". Говоріть українською!