Як правильно назвати "ландиш" українською

Українці часто можуть неправильно називати ті чи ті квіти. Зокрема, вживають суржикові слова.

Однак псувати красу нашої мови та квітів не варто "мовним сміттям". Тож Освіта 24 допомагає його позбуватися.

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Як правильно називати "ландиш"

Так, не варто "тягнути" у нашу мову слова з мови агресора. Одним із таких є "ландыш".

Це слово можна почути на позначення "багаторічної трав'янистої рослини, що цвіте дрібними білими квітками, схожими на дзвіночки. Її ще застосовують у медицині, парфюмерії.

Українською треба називати цю квітку конвалією.

Як правильно українською назвати "анютини глазки"

Також варто викинути зі свого мовлення таку назву як "анютини глазки".

Мовиться про рослину з родини зозулинцевих, або орхідних, що перебуває під охороною міжнародних конвенцій.

В українській мові на заміну суржикові назві є аж три красиві відповідники:

зозулині черевички;

братки;

братчики.