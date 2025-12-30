"З легким паром" нав'язав нам "совок": як правильно сказати цю фразу, історія якої шокує

Кожна мова має чимало висловів, за якими стоять традиції чи реальні історії, про які уже забули.

Звідки походить вислів "з легкою парою", що він означає та чи варто так казати українською, розповідає 24 Канал, посилаючись на пояснення мовознавця Олександра Авраменка.

Що означає вислів "З легкою парою"?

Певно ви чули, та й самі казали вислів-побажання – "з легкою парою" чи "з легким паром". Сьогодні його використовують як побажання здоров’я та приємного відчуття після лазні чи купелі.

Цей фразеологізм – пряме калькування російського "С лёгким паром!", що виник у російській культурі як гарне побажання після відвідування лазні.

Зверніть увагу! В українській мові слово "пар" – жіночого роду. Тому правильно – пара!

В Україні цей вислів уживають переважно як кальку, але він не має глибокої традиції.

А якщо ви знатимете його історію, то точно відмовитеся від фрази.

Раніше росіяни казали цей вислів не після купелі, а перед відвідуванням лазні. Оскільки баня раніше топилася "по чорному", тобто дим не виходив на зовні, а залишався в приміщенні, і той, хто ішов паритися – міг отруїтися чадним газом. Тому побажання "с лёгким паром", було буквальним побажанням не отруїтися чи вижити після лазні.

Лише зі зміною конструкції лазні, змінився і сенс вислову. То чи варто насправді його використовувати?

Цей вислів і калька з нього поширилася під впливом російської мови. У російській культурі вислів закріпився настільки, що став частиною побуту, зокрема і через назву відомої комедії "Ирония судьбы, или С лёгким паром!" (1975).

Як сказати вислів українською?

Втім, у словниках української мови немає фразеологізму "з легкою парою".

Мовознавець Олександр Авраменко наголошує, що українською неправильно казати "з легкою парою", оскільки – це буквальний переклад із російської. Натомість він пропонує милозвучні відповідники:

"доброго здоров'я";

"приємного спочинку".

А ресурс "Словотвір" пропонує ще кілька цікавіших та влучніших варіантів, якими точно варто замінити росіянізм:

здоров'я по купелі!

будь дужий по купелі!

доброго здоров'я попарившись / помившись!

На здоров’я!

Будь здоровий після лазні!

Тому, відмовтеся від російського "з легкою парою", а оберіть котрийсь з українських щиріших варіантів.