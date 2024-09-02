Лісовий назвав освітні пріоритети та реформи для втілення у новому навчальному році
Джерело:Оксен Лісовий
В Україні 2 вересня стартував новий навчальний рік. Очільник Міністерства освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що відомство продовжує підтримувати, розвивати і трансформувати кожну ланку освітньої сфери.
Посадовець при цьому зауважив, що новий навчальний рік стартує у складних умовах і з непростими викликами. Також розтлумачив основні зміни та трансформації у сфері освіти.
Дивіться також Навчання по-новому: що зміниться для школярів і вчителів у новому навчальному році
Лісовий розповів про основні зміни у системі освіти
Посадовець зазначив: наше завдання – створити освітнє середовище, яке формуватиме освічену, високомотивовану і патріотичну молодь. Молодь, яка зможе самореалізуватися та будувати омріяну країну, за яку ми боремося сьогодні.
Продовжуємо підтримувати, розвивати і трансформувати кожну ланку освітньої сфери – якісна дошкільна освіта, НУШ в базовій школі та профільна: реформа старшої школи, трансформації профтеху та свобода вибору у вищій освіті, забезпечення рівного доступу до освіти та оновлення предмета "Захист України",
– уточнив міністр.
І розповів докладно про втілення у життя усіх перелічених змін.
- Якісна дошкільна освіта
Відомство прагне, аби дошкільна освіта була доступна для всіх дітей, а батьки мали розширені права у виборі форм навчання. У дистадках при цьому передбачать викладання англійської мови.
- Реформа профільної середньої освіти (з 2027 року)
Основні цілі, яких хоче досягнути МОН:
- освіта для індивідуального розвитку;
- академічний ліцей (10 – 12 класи);
- вибір профілю навчання;
- 12-річна середня освіта;
- відповідність міжнародним практикам.
Дивіться також Зеленський обіцяє гарантоване безоплатне харчування для дітей у початковій школі
- Нова українська школа
Ця реформа передбачає зміни до типової освітньої програми для 5 – 9 класів, гнучкість для шкіл та більше можливостей для подолання освітніх втрат. У 2024 році на фінансування підручників вже виділили 1,5 мільярда гривень та стільки ж коштів на субвенцію НУШ.
- Трансформація профтехів
Виділили кошти на 100 майстерень (88 майстерень – 549 мільйони гривень з держбюджету, 12 майстерень – за кошти міжнародних партнерів). Загалом змінюватимуть застарілу інфраструктуру.
- Свобода вибору у вищій освіті
Вступники на контракт у виші отримуватимуть державні гранти на суму від 15 тисяч гривень щорічно впродовж навчання (4 роки – на бакалаврат; 6 років на медичного магістра). Сума залежить від обраної спеціальності та кількості балів, набраних на НМТ. Також передбачили індивідуальні освітні траєкторії для студентів.
- Освіта для кожного
Кабмін вже схвалив Національну стратегію розвитку інклюзивного навчання до 2029 року. Міносвіти, зокрема, розвиватиме "Школу супергероїв": з’являться ще 6 освітніх центрів. Також працюватиме програма навчання та реабілітації осіб, які втратили зір унаслідок війни – "Точка дотику".
Дивіться також В Україні можуть значно скоротити кількість закладів освіти
- Школа офлайн
Посадовці прагнуть повернути якомога більше дітей до безпечного очного навчання та поліпшити якість дистанційної освіти. У МОН анонсували побудову укриттів для шкіл (57 проєктів вже отримали фінансування за кошти субвенції, також виділили додаткові 5 мільярдів гривень для шкіл і профтехів). Так, учнів забезпечуватимуть девайсами для дистанційного навчання, а громади – автобусами для транспортування учнів до шкіл з укриттям.
- Оновлений предмет "Захист України"
З початку цього навчального року учні вивчатимуть оновлений Захист України". У програмі предмета вже буде домедична допомога, тактична медицина, управління дронами, радіозв'язок, військові технології, топографія та тактика. На підвищення кваліфікації вчителів виділили вже 100 мільйонів гривень; також 1,64 мільярда гривень – для закупівлі оснащення (симуляторів, тирів, аптечок, тренажерів). Також підготовку пройшли 90 тренерів.
Міністерство наголошує, що хоче забезпечити рівний доступ до освіти.