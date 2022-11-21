Школярів Львова можуть перевести на онлайн-навчання: назвали причину

У Львові школи цього тижня працюють офлайн. Однак форму їхньої робити можуть змінити.

Начальник управління освіти ЛМР Андрій Закалюк розповів про роботу освітньої галузі міста упродовж тижня. Зокрема про можливу причину зміни формату навчання у закладах освіти.

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Школи Львова можуть змінити формат роботи

За словами Закалюка, на процес навчання можуть суттєво вплинути перебої зі світлом. Чиновник при цьому нагадав, що ракетний терор Росії значно впливає на роботу закладів освіти.

У деяких школах могло по декілька годин не бути світла, у деяких садочках могло бути складно організувати триразове харчування. Деякі школи могли довго бути без опалення,

– зауважив Закалюк.