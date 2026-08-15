П'єц, стрих і пан Едзьо: які частини будинку так називають у Галичині
В українській мові є чимало колоритних та красивих слів. Чимало з них українці навіть не чули.
Зокрема якщо мовиться про діалектизми, якими багатий кожен регіон нашої держави. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує знайомити із цікавими та незвичними словами, які ви можете почути у Галичині.
Які колоритні назви частин будинку є у Галичині
У сорок п'ятій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари підкажемо, які цікаві назви на позначення частин будинку можна почути з уст місцевих жителів на Галичині. Окремі з них є доволі популярними. Їх можна зустріти й у творах українських письменників.
У Галичині можна почути такі незвичні слова щодо назв частин будинків та будівель:
- ві́нда – ліфт;
- лазє́нка, лазни́чка – ванна кімната;
- сальо́н – вітальня;
- са́ля – великий зал;
- кльозет – туалет;
Цікаво Ми також розповідали, які колоритні назви будівель є у Галичині.
- варста́т – майстерня;
- п'єц – піч;
- ри́нва – водостічна труба;
- стрих – горище;
- пан Е́дзьо – туалет;
Зазначимо, що Львів належить до тих міст, де слово "вбиральня" має синонім, який вживають тільки у Львові – "пан Едзьо". Реальний мешканець міста Ернест (Едзьо) Тарлерський проживав тут на початку ХХ століття. На площі Ринок у нього була кнайпа "Атляс", і усі продавці з ринку йшли туди у вбиральню. Чоловік змушений був запровадити платний вхід. Звідси й розпочинається історія приватних туалетів у місті. А серед мешканців відтоді і вкорінився вислів "піти до пана Едзя".
Також варто пригадати такі цікаві назви у межах цієї теми:
- шкло – скло;
- шу́бер – засувка для комина;
- льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;
- льокато́ри – квартиранти.
Вивчайте більше слів з галицької говірки
24 Канал також пропонує прочитати такі добірки з нашої рубрики про діалектизми на Галичині:
- "Йдем на філіжанку кави та пляцки": які фрази та слова передають весь колорит Львова.
- "Одні вар'яти, не грай кіна": тренд про галицьку говірку "підірвав" мережу.
- Бельфер, гайцер і гарбар: кого так називали на галицькому діалекті.