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Освіта Саморозвиток П'єц, стрих і пан Едзьо: які частини будинку так називають у Галичині
15 серпня, 10:31
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П'єц, стрих і пан Едзьо: які частини будинку так називають у Галичині

Марія Волошин

В українській мові є чимало колоритних та красивих слів. Чимало з них українці навіть не чули.

Зокрема якщо мовиться про діалектизми, якими багатий кожен регіон нашої держави. Тому 24 Канал у межах освітньої рубрики "Скажи мені по-галицьки" продовжує знайомити із цікавими та незвичними словами, які ви можете почути у Галичині. 

Які колоритні назви частин будинку є у Галичині

У сорок п'ятій добірці з посиланням на Словник львівської ґвари підкажемо, які цікаві назви на позначення частин будинку можна почути з уст місцевих жителів на Галичині. Окремі з них є доволі популярними. Їх можна зустріти й у творах українських письменників. 

У Галичині можна почути такі незвичні слова щодо назв частин будинків та будівель:

  • ві́нда – ліфт;
  • лазє́нка, лазни́чка – ванна кімната;
  • сальо́н – вітальня;
  • са́ля – великий зал;
  • кльозет – туалет;

Цікаво Ми також розповідали, які колоритні назви будівель є у Галичині.

  • варста́т – майстерня;
  • п'єц – піч;
  • ри́нва – водостічна труба;
  • стрих – горище;
  • пан Е́дзьо – туалет;

Зазначимо, що Львів належить до тих міст, де слово "вбиральня" має синонім, який вживають тільки у Львові – "пан Едзьо". Реальний мешканець міста Ернест (Едзьо) Тарлерський проживав тут на початку ХХ століття. На площі Ринок у нього була кнайпа "Атляс", і усі продавці з ринку йшли туди у вбиральню. Чоловік змушений був запровадити платний вхід. Звідси й розпочинається історія приватних туалетів у місті. А серед мешканців відтоді і вкорінився вислів "піти до пана Едзя".

Також варто пригадати такі цікаві назви у межах цієї теми: 

  • шкло – скло;
  • шу́бер – засувка для комина;
  • льо́каль – 1) шинок; 2) квартира;
  • льокато́ри – квартиранти.

Вивчайте більше слів з галицької говірки

24 Канал також пропонує прочитати такі добірки з нашої рубрики про діалектизми на Галичині:

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Діалектизми Львів Українська мова