У Львові продовжили зимові канікули у школах

У Львові вирішили продовжити зимові канікули для школярів. Таке рішення ухвалили через морози й складні погодні умови.

Школам рекомендували не відновлювати навчання ще три дні – з 12 до 14 січня включно. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника міста Андрія Садового у фейсбуці.

Чому у Львові продовжили канікули у школах?

Дитячі садки працюватимуть у режимі чергових груп.

Позашкільна освіта й мистецькі школи – без змін. Дистанційне навчання в цей період не запроваджуємо,

– уточнив мер.

І додав, що рішення ухвалили з огляду на безпеку дітей, складну дорогу до шкіл і навантаження на місто.

Навчальний матеріал школи надолужать після завершення канікул – у зручному форматі,

– наголосив Садовий.

Як навчатимуться учні в Україні?