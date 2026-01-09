У Львові продовжили зимові канікули у школах
У Львові вирішили продовжити зимові канікули для школярів. Таке рішення ухвалили через морози й складні погодні умови.
Школам рекомендували не відновлювати навчання ще три дні – з 12 до 14 січня включно. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника міста Андрія Садового у фейсбуці.
Чому у Львові продовжили канікули у школах?
Дитячі садки працюватимуть у режимі чергових груп.
Позашкільна освіта й мистецькі школи – без змін. Дистанційне навчання в цей період не запроваджуємо,
– уточнив мер.
І додав, що рішення ухвалили з огляду на безпеку дітей, складну дорогу до шкіл і навантаження на місто.
Навчальний матеріал школи надолужать після завершення канікул – у зручному форматі,
– наголосив Садовий.
Як навчатимуться учні в Україні?
- Через суттєве погіршення погодних умов уряд 8 січня ухвалив рішення перевести заклади освіти на дистанційний формат з очного або на канікули.
- Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня, повідомила у телеграмі очільниця Кабміну Юлія Свириденко.
Мовиться про дитсадки, школи, профтехи, коледжі та виші.
Рішення ухвалюють невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.