Укр Рус
Освіта Освіта в Україні У Львові продовжили зимові канікули у школах
9 січня, 11:13
2

У Львові продовжили зимові канікули у школах

Марія Волошин
Основні тези
  • У Львові продовжили зимові канікули для школярів.
  • Учні відпочиватимуть ще з 12 до 14 січня.
  • Рішення ухвалили через складні погодні умови.

У Львові вирішили продовжити зимові канікули для школярів. Таке рішення ухвалили через морози й складні погодні умови.

Школам рекомендували не відновлювати навчання ще три дні – з 12 до 14 січня включно. Про це розповідає 24 Канал з посиланням на повідомлення очільника міста Андрія Садового у фейсбуці. 

Дивіться також Дистанційне навчання чи продовження канікул: які рішення ухвалили у регіонах 

Чому у Львові продовжили канікули у школах?

Дитячі садки працюватимуть у режимі чергових груп. 

Позашкільна освіта й мистецькі школи – без змін. Дистанційне навчання в цей період не запроваджуємо, 
– уточнив мер.

І додав, що рішення ухвалили з огляду на безпеку дітей, складну дорогу до шкіл і навантаження на місто.

Навчальний матеріал школи надолужать після завершення канікул – у зручному форматі, 
– наголосив Садовий.   

Поки одні батьки мріють про успішну кар'єру своєї дитини, інші – обирають дистанційну школу "Оптіма", де в рамках співпраці з Amazon учні-підлітки безкоштовно випробовують свої сили в ІТ-технологіях. Дізнайтеся про умови навчання та забезпечте школяру легкий старт у перспективній галузі.

Як навчатимуться учні в Україні?

  • Через суттєве погіршення погодних умов уряд 8 січня ухвалив рішення перевести заклади освіти на дистанційний формат з очного або на канікули.
  • Відповідний формат навчання триватиме щонайменше до 19 січня, повідомила у телеграмі очільниця Кабміну Юлія Свириденко

  • Мовиться про дитсадки, школи, профтехи, коледжі та виші.

  • Рішення ухвалюють невідкладно з урахуванням висновків комісій ТЕБ та НС і реальної ситуації в регіонах.