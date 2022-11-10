"Закладена вибухівка": у Львові третій день поспіль "мінують" школи

У Львові триває хвиля "замінувань". Тривожні повідомлення отримують навчальні заклади.

Так, сьогодні, 10 листопада, правоохоронці знову отримали повідомлення про "замінування". Цього разу кількох шкіл у Львові.

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У Львові знову "замінували" школи

Речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила інформацію. За її словами, на місцях працюють правоохоронці.

Близько 10:00 години анонім надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.

На місце події виїхали також спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежують приміщення шкіл та прилеглі території. Слідчі встановлюють особу, яка повідомила про замінування.

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