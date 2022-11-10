"Закладена вибухівка": у Львові третій день поспіль "мінують" школи
10 листопада 2022 , 10:44Читать новость на русском
Джерело:Суспільне
У Львові триває хвиля "замінувань". Тривожні повідомлення отримують навчальні заклади.
Так, сьогодні, 10 листопада, правоохоронці знову отримали повідомлення про "замінування". Цього разу кількох шкіл у Львові.
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У Львові знову "замінували" школи
Речниця ГУ Нацполіції у Львівській області Світлана Добровольська підтвердила інформацію. За її словами, на місцях працюють правоохоронці.
Близько 10:00 години анонім надіслав на пошту поліції електронного листа. У ньому повідомив, що в кількох школах Львова закладена вибухівка.
На місце події виїхали також спеціалісти-вибухотехніки, кінологи. Вони обстежують приміщення шкіл та прилеглі території.
Слідчі встановлюють особу, яка повідомила про замінування.
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У Львові два дні "мінували" школи та садки
- 8 листопада школи Львова також отримали повідомлення про "замінування".
- Повідомлення надійшло о 10:15. Перевіряти інформацію взялися правоохоронці.
- Інформацію підтвердила речниця поліції Львівської області Світлана Добровольська.
- На місці працювали усі відповідні спецслужби заради безпеки дітей.
- Як відомо, "мінували" щонайменше три ліцеї і три школи у Львові, а також школу у Винниках.
- 9 листопада школи та садки міста Лева знову отримали тривожне повідомлення.
- Анонім сповістив про чергове "замінування" навчальних закладів.
- Правоохоронці, вибухотехніки та усі екстрені служби перевіряли місця, де ймовірно могли бути вибухові пристрої.
- Учнів та вчителів евакуювали з навчальних закладів.