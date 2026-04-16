Центри у 63 населених пунктах: де можна скласти вступні іспити в магістратуру
- Міністерство освіти і науки України затвердило перелік з 63 населених пунктів, де створять екзаменаційні центри для складання вступних іспитів у магістратуру.
- Іспити відбуватимуться онлайн з використанням технології зовнішнього незалежного оцінювання.
Міністерство освіти і науки України погодило перелік населених пунктів у нашій державі, де можна буде складати іспити в магістратуру. Там під час основної сесії створять екзаменаційні центри.
Список цих населених пунктів є у наказі МОН. Які це саме міста і села, читайте далі.
Де можна скласти іспити до магістратури?
Для вступу на навчання в магістратуру у 2026 році треба успішно скласти єдиний вступний іспит та єдине фахове вступне випробування.
Вони відбуватимуться онлайн за технологією зовнішнього незалежного оцінювання.
Екзаменаційні центри створять у 63 населених пунктах. Переважно в обласних і районних центрах та столиці.
Перелік населених пунктів
|
№ з/п
|
Область
|
Населений пункт, район
|Інформація
про
проведення основної сесії
|ЄВІ
|ЄФВВ
|
1
|
Вінницька область
|місто Вінниця
(Вінницький район)
|+
|+
|місто Гайсин
(Гайсинський район)
|+
|+
|місто Жмеринка
(Жмеринський район)
|+
|+
|місто Могилів-Подільський (Могилів-Подільський район)
|+
|-
|місто Тульчин
(Тульчинський район)
|+
|+
|місто Хмільник
(Хмільницький район)
|+
|-
|2
|Волинська область
|місто Луцьк (Луцький район)
|+
|+
|
3
|
Дніпропетровська область
|місто Дніпро
(Дніпровський район)
|+
|+
|місто Кам'янське
(Кам'янський район)
|+
|+
|місто Кривий Ріг
(Криворізький район)
|+
|+
|місто Павлоград
(Павлоградський район)
|+
|+
|
4
|
Житомирська область
|
місто Бердичів
(Бердичівський район)
|+
|+
|місто Житомир
(Житомирський район)
|+
|+
|місто Звягель
(Звягельський район)
|+
|+
|місто Коростень
(Коростенський район)
|+
|+
|
5
|
Закарпатська область
|місто Мукачево
(Мукачівський район)
|+
|-
|місто Ужгород
(Ужгородський район)
|+
|+
|6
|Запорізька область
|місто Запоріжжя
(Запорізький район)
|+
|+
|
7
|
Івано-Франківська область
|місто Івано-Франківськ
(Івано-Франківський район)
|+
|+
|місто Тисмениця
(Івано-Франківський район)
|+
|-
|
8
|
Київська область
|місто Біла Церква
(Білоцерківський район)
|+
|+
|місто Бориспіль
(Бориспільський район)
|+
|+
|
місто Бровари
(Броварський район)
|+
|+
|місто Буча
(Бучанський район)
|+
|+
|місто Васильків
(Обухівський район)
|+
|+
|місто Ірпінь
(Бучанський район)
|+
|+
|місто Переяслав
(Бориспільський район)
|+
|+
|село Софіївська Борщагівка (Бучанський район)
|+
|+
|9
|Місто Київ
|+
|+
|10
|Кіровоградська область
|місто Кропивницький (Кропивницький район)
|+
|+
|
11
|
Львівська область
|місто Дрогобич
(Дрогобицький район)
|+
|-
|місто Дубляни
(Львівський район)
|+
|+
|місто Львів
(Львівський район)
|+
|+
|
місто Стрий
(Стрийський район)
|+
|-
|місто Шептицький
(Шептицький район)
|+
|-
|
12
|
Миколаївська область
|місто Миколаїв
(Миколаївський район)
|+
|+
|місто Первомайськ (Первомайський район)
|+
|+
|13
|Одеська область
|місто Одеса
(Одеський район)
|+
|+
|
14
|
Полтавська область
|місто Кременчук (Кременчуцький район)
|+
|+
|місто Миргород
(Миргородський район)
|+
|-
|місто Лубни
(Лубенський район)
|+
|+
|місто Полтава
(Полтавський район)
|+
|+
|
15
|
Рівненська область
|місто Острог
(Рівненський район)
|+
|-
|місто Рівне
(Рівненський район)
|+
|+
|місто Глухів
(Шосткинський район)
|+
|+
|
16
|
Сумська область
|місто Глухів
(Шосткинський район)
|+
|+
|
місто Конотоп
(Конотопський район)
|+
|+
|місто Суми
(Сумський район)
|+
|+
|місто Шостка
(Шосткинський район)
|+
|-
|
17
|
Тернопільська область
|місто Кременець (Кременецький район)
|+
|-
|місто Тернопіль (Тернопільський район)
|+
|+
|місто Чортків
(Чортківський район)
|+
|-
|
18
|
Харківська область
|місто Берестин
(Берестинський район)
|+
|-
|місто Лозова
(Лозівський район)
|+
|-
|селище Пісочин
(Харківський район)
|+
|-
|місто Харків
(Харківський район)
|+
|+
|місто Чугуїв
(Чугуївський район)
|+
|-
|
19
|
Хмельницька область
|місто Кам'янецьПодільський (Кам'янець-Подільський район)
|+
|+
|місто Хмельницький (Хмельницький район)
|+
|+
|місто Шепетівка
(Шепетівський район)
|+
|+
|
20
|
Черкаська область
|місто Умань
(Уманський район)
|+
|+
|місто Черкаси
(Черкаський район)
|+
|+
|21
|Чернівецька область
|
місто Чернівці
(Чернівецький район)
|+
|+
|22
|Чернігівська область
|місто Чернігів
(Чернігівський район)
|+
|+
До слова, основний етап реєстрації для участі у вступних іспитах до магістратури триватиме із 23 квітня до 14 травня включно.
Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії вишів. Зареєстровані учасники отримають екзаменаційні листки, у яких будуть дані для входу на інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань до магістратури", зауважили в УЦОЯО.
Там також повідомили, що вступні іспити до магістратури цьогоріч можна буде скласти у за межами нашої країни. Пункти тестування планують створити у 22 містах 10 країн.
Які зміни у вступній кампанії на магістратуру анонсували?
- Недавно на своїй сторінці у фейсбуці заступник очільника МОН Микола Трофименко анонсував можливі зміни при вступі в магістратуру.
- За його словами, вступ роблять простішим і зрозумілішим.
- Зокрема, скоротять строки вступу до магістратури. Результати додаткової сесії ЄВІ та ЄФВВ планують 21 серпня (раніше – 28 серпня).
- Це дає змогу синхронізувати вступні процеси до 1 вересня.
- ️Підтримують і підхід із роботи алгоритму по пріоритетах контрактних заяв на магістратурі.