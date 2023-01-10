"Чергова провокація": у школах Маріуполя дозволили викладати українську мову
Джерело:Петро Андрющенко
Російські загарбники в окупованому Маріуполі дозволили окремим школам викладати українську мову. Однак лише як іноземну та раз на тиждень.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко натомість заявив, що це – чергова інформаційна провокація щодо української ідентичності міста. І пояснив чому.
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Чому окупанти дозволили викладати українську
За словами Андрющенка, аби дитина вчила українську, її батьки повинні особисто подати заяву на ім'я директора школи. Педагоги натомість мають викладати цей предмет безкоштовно. За уроки української мови зарплату вони не отримуватимуть.
Андрющенко при цьому зауважив, що репресивна машина такі "умови" створює, аби ще раз продемонструвати, що умови створили для вивчення української, а охочих немає.
Піти навчатись – означає потрапити на окремий контроль ФСБ,
– наголосив радник мера Маріуполя.
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Що відбувається у Маріуполі: коротко
- 7 січня з головної площі Маріуполя зник російський прапор. Як повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, таким чином маріупольський спротив привітав Україну з Різдвом.
- Віцепрем'єр Росії Марат Хуснуллін навідався в окупований росіянами Маріуполь і вичитав ватажка так званої "ДНР" Дениса Пушиліна та місцевого гауляйтера Костянтина Іващенка. Через чисельні скарги маріупольців до "приймальні Путіна" вперше з часів окупації Пушилін з Іващенко отримали на горіхи.
- Між окупантами в Маріуполі немає ніякої монолітності, адже вони намагаються ділити сфери впливу та гроші. Росіяни систематично влаштовують перестрілки в окупованому місті.
- У Маріуполі окупанти хизуються тим, що нібито ремонтують житлові будинки. Йдеться про відновлення тих будівель, які росіяни не встигли зруйнувати вщент.