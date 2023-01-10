"Чергова провокація": у школах Маріуполя дозволили викладати українську мову

Російські загарбники в окупованому Маріуполі дозволили окремим школам викладати українську мову. Однак лише як іноземну та раз на тиждень.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко натомість заявив, що це – чергова інформаційна провокація щодо української ідентичності міста. І пояснив чому.

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Чому окупанти дозволили викладати українську

За словами Андрющенка, аби дитина вчила українську, її батьки повинні особисто подати заяву на ім'я директора школи. Педагоги натомість мають викладати цей предмет безкоштовно. За уроки української мови зарплату вони не отримуватимуть.

Андрющенко при цьому зауважив, що репресивна машина такі "умови" створює, аби ще раз продемонструвати, що умови створили для вивчення української, а охочих немає.

Піти навчатись – означає потрапити на окремий контроль ФСБ,

– наголосив радник мера Маріуполя.

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