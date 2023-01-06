Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, свята по приїзду російського чиновника не вийшло.

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Вчора в Маріуполі було явище заступника голови уряду Московії Марата Хуснулліна. Мало бути святково, але щось пішло не так. Через чисельні скарги маріупольців на "приймальну Путіна" вперше з часів окупації Пушилін з Іващенко отримали на горіхи,

– написав він.

При цьому Андрющенко наголосив, що тут би мали порадіти за маріупольців, але ні. Але рішення та протокольні доручення окупаційної влади дуже дивні.

Окупаційна влада остаточно стирає місто

Андрющенко також повідомив, що про маріупольців на зустрічі ніхто не говорив, про те, як вони мають зимувати – ніхто не хвилюється.

Теплопостачання протягом січня забезпечити виключно в "соціальних об'єктах" та … прискорити темп знесення будинків аби з весни московські підрядники почали забудову. Якщо підсумувати, то до маріупольців тут справ не дійде. Відверте лобі своїх "забудовників" задля заробітку. Не міноборони єдиним красти з російського бюджету врешті решт,

– пояснив Андрющенко.

Він зазначив, що задля власної особистої наживи росіяни стирають місто остаточно.

"Скільки українців в окупації готові принести в жертву власної жадібності - питання риторичне. Всіх. До останнього", – додав радник мера Маріуполя.

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