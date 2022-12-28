Про це в ефірі 24 каналу розповів радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Він навів приклад одного району, який називають "Невский". Там, згідно з розслідуванням, російські військові вкрали 17 мільярдів на цій забудові.

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Петро Андрющенко зазначив, що дійсно постійно триває якесь заселення, перерізання червоних стрічок, роздача ключів. Проте на 5 зданих будинків заселено всього 54 квартири.

Якщо повернутися трохи в минуле, влітку окупанти казали, що саме в цьому районі забезпечать маріупольців щонайменш півтора тисячами квартир. Чомусь восени десь тисячу квартир загубили й мова йшла про 500 квартир, а зараз ми бачимо, що всього 50 квартир заселено,

– зазначив радник міського голови Маріуполя.

За його словами, є ще 3 інші багатоповерхівки з такою ж ситуацією й одна, де ніхто не мешкає. На це є причини. Будівництво триває, проте не якісно. Більшість кварталів, які наче б то здають, не підʼєднані до системи каналізації. Фактично в них мешкати неможливо, адже ти повинен постійно бігати з 9 поверху на вулицю до туалету. Це така забудова міста, яка більше існує на картинках.

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Для кого будують

Андрющенко розповів, що цивільні окупанти, тобто будівельники, розповідають маріупольцям, що вони це будують для себе. Сьогодні в місті їх понад 37 тисяч чоловіків. Тепер вони збираються перевозити сімʼї, а це приблизно до 100 тисяч громадян Росії планує оселитися в Маріуполі.

Водночас ми спостерігаємо, як зменшується кількість корінних маріупольців. Сьогодні є близько 100 тисяч осіб, а на початку осені було 120 – 130 тисяч осіб. Люди виїжджають з міста. На жаль, єдине місце, куди можна поїхати, це територія Росії або через територію Росії. Щодня черга на виїзд – 32 кілометри,

– повідомив Петро Андрющенко.

"Люди їдуть, аби врятуватися від того, що влаштовують росіяни в місті, від того інфраструктурного колапсу, від того голодомору. Якщо подивитися в перспективі й уявити, що окупація Маріуполя буде тривати понад рік від сьогоднішнього дня, то можемо побачити, як велика кількість громадян Росії розселяється по Маріуполю й становить понад 100 тисяч", – пояснив радник міського голови Маріуполя.

Він додав, що кількість маріупольців буде значно менша й може скоротитися до 50 тисяч осіб. Це з урахуванням всіх факторів – виїзду, евакуації, депортації, арештів, репресій, природної смертності. Геноцид не зупиняється ні на добу.

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