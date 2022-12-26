Про це в ефірі 24 каналу повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами фільтрація відбувається безпосередньо в місті на чотирьох пунктах.

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У місті регулярно відбуваються зачистки

Петро Андрющенко заявив, що окупаційна влада постійно проводить арешти та розлучає батьків з дітьми. Крім того у місті регулярно відбуваються зачистки.

Постійно якісь квартали перекриваються і проводяться контрпартизанські заходи. Режим там точно не послабляється, – запевнив радник міського голови.

За даними Андрющенка, перед новим роком зросла кількість сімей російських військових, які прибули до Маріуполя. Корпус Маріуполя, який постійно базується в місті, складає 1500 військових.

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Навколо Маріупаля облаштували військові бази

Радник міського голови повідомив, що ситуація є складною і у селах, що знаходяться біля Маріуполя.

Дуже складна ситуація у зв’язку з тим, що по селах навколо Маріуполя облаштували військові бази, тому деякі населені пункти просто зачинені. Наприклад, Ялта, Юр’ївка, – розповів Андрющенко.

За словами чиновника, ця територія навколо міста є значною, на ній знаходиться дуже багато російських військових, відведених з Херсона. У тому числі черговий табір мобілізованих.

"Взагалі нікого не пропускають в село, якщо у тебе немає безпосередньої реєстрації. Якщо рухається колона, то проходять зачистки по селах, повз які вона їде. Або після того, як вона пройде. Режим послабиться лише після того, як ми повернемо Маріуполь", – впевнений радник міського голови.

Літні люди живуть в руїнах

Петро Андрющеннко вважає, що найбільш ураженою категорією містян є люди похилого віку, яких у Маріуполі залишилося близько 60 тисяч. Абсолютна більшість з них мешкає в руїнах – підвалах або зруйнованих квартирах.

"Окупаційна влада взагалі про них забула. Вони підлягають наданню гуманітарної допомоги, але мають її отримувати по місцю мешкання. І вона до них не доїжджає. Їх просто кинули. Іноді польові кухні рятують, іноді маріупольці допомагають. Навіть ті, хто отримав гуманітарну допомогу, то склад тієї допомоги – це знущання саме по собі", – розповів радник міського голови Маріуполя.

За словами чиновника, для отримання соціальних виплат літні маріупольці постійно повинні вистоювати чергу. Пенсію зняти можливо лише в 4 – 5 банкоматах, що працюють по місту і до них також стоять черги.

Транспорт ходить дуже погано і не скрізь. Якщо ти хочеш кудись дістатися, то ти маєш пройти кілометри. Літні люди просто виживають, – вважає Андрющенко.

Смертність в місті зрослі вдвічі

Петро Андрющенко запевнив, що природна смертність зросла в місті вдвічі і продовжує збільшуватися кожного місяця. Найураженіша категорія – це літні люди, які не отримують медичної допомоги. Не дивлячись на умовно безкоштовне лікування, ліки потрібно купувати, і у багатьох літніх людей вартість місячного пакету медикаментів перевищує розмір соцвиплат.

Це біль всіх Маріупольців. І зрозуміло, що ці люди нікуди не поїдуть, психологічно вони не готові кинути власне житло. Якщо ситуація не покращиться, то навесні ми недорахуємося тисяч маріупольців і, нажаль, в першу чергу літніх людей, – підсумував Петро Андрющенко.

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