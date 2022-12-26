Об этом в эфире 24 канала сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко. По его словам, фильтрация происходит непосредственно в городе на четырех пунктах.

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В городе регулярно проходят зачистки

Петр Андрющенко заявил, что оккупационные власти постоянно проводят аресты и разводят родителей с детьми. Кроме того, в городе регулярно проходят зачистки.

Постоянно какие-то кварталы перекрываются и проводятся контрпартизанские мероприятия. Режим там точно не ослабляется, – заверил советник городского головы.

По данным Андрющенко, перед новым годом возросло количество семей российских военных, прибывших в Мариуполь. Корпус Мариуполя, постоянно базирующийся в городе, составляет 1500 военных.

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Вокруг Мариуполя обустроили военные базы

Советник городского головы сообщил, что ситуация сложная и в селах, находящихся возле Мариуполя.

Очень сложная ситуация в связи с тем, что в селах вокруг Мариуполя обустроили военные базы, поэтому некоторые населенные пункты просто закрыты. Например, Ялта, Юрьевка, – рассказал Андрющенко.

По словам чиновника, эта территория вокруг города значительна, на ней находится очень много российских военных, отведенных из Херсона. В том числе очередной лагерь мобилизованных.

"Вообще никого не пропускают в деревню, если у тебя нет непосредственной регистрации. Если двигается колонна, то проходят зачистки по селам, мимо которых она едет. Или после того, как она пройдет. Режим послабится только после того, как мы вернем Мариуполь", – уверен советник городского головы.

Пожилые люди живут в руинах

Петр Андрющеннко считает, что наиболее пораженной категорией горожан являются пожилые люди, которых в Мариуполе осталось около 60 тысяч. Абсолютное большинство из них проживает в развалинах – подвалах или разрушенных квартирах.

"Оккупационные власти вообще о них забыли. Они подлежат оказанию гуманитарной помощи, но должны ее получать по месту жительства. И она до них не доезжает. Их просто бросили. Иногда полевые кухни спасают, иногда мариупольцы помогают. Даже те, кто получил гуманитарную помощь, то состав той помощи – это издевательство само по себе", – рассказал советник городского головы Мариуполя.

По словам чиновника, для получения социальных выплат пожилые мариупольцы постоянно должны выстаивать очередь. Пенсию снять можно только в 4 – 5 банкоматах, работающих по городу и к ним также стоят очереди.

Транспорт ходит очень плохо и не везде. Если ты хочешь куда-то добраться, ты должен пройти километры. Старики просто выживают, – считает Андрющенко.

Смертность в городе выросла вдвое

Петр Андрющенко заверил, что естественная смертность выросла в городе вдвое и продолжает расти каждый месяц. Самая пораженная категория – это пожилые люди, не получающие медицинскую помощь. Несмотря на условно бесплатное лечение, лекарство нужно покупать, и у многих пожилых людей стоимость месячного пакета медикаментов превышает размер соцвыплат.

Это боль всех мариупольцев. И понятно, что эти люди никуда не уедут, психологически они не готовы бросить собственное жилье. Если ситуация не улучшится, то весной мы недосчитаемся тысяч мариупольцев и, к сожалению, в первую очередь пожилых людей, – подытожил Петр Андрющенко.

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