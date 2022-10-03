Паніка та спроби втечі: окупанти змусили вчителів розповідати про "російський Маріуполь"

Російські окупанти продовжують терор у захопленому Маріуполі. Зокрема намагаються знищити прояви української освіти у місті.

Так, учителів й надалі змушують русифікувати дітей. Педагоги-колаборанти натомість панікують через контрнаступ ЗСУ.

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Учителів змушують розповідати дітям про "російський Маріуполь"

Окупанти зобов'язали "педагогів" у всіх школах 3 жовтня розповісти дітям "про важливе". Зокрема, за словами Андрющенка, вони мають зазомбувати дітей тим, що "Маріуполь завжди був Росією. Проклятий Захід не визнає законний референдум цього разу. А от референдум про незалежність України в 1991 році був незаконний, але його визнали".

Учителі-колаборанти у паніці та хочуть втекти у Росію

Депутат Маріупольської міськради Дмитро Забавін в ефірі національного телемарафону також розповів, що процес русифікації у закладах освіти у місті розпочався з дня захоплення Маріуполя росіянами.

Частина вчителів, яка погодилась працювати за російською освітньою програмою, пройшла перепідготовку відповідно до цієї програми і тепер пропагандистську маячню "вкидає" у голови дітей. І це вже з 1 вересня,

– уточнив Забавін.

Він також розповів, що окупанти зібрали задля цієї мети вчителів та директорів шкіл. І вони тепер русифікують дітей. При цьому росіяни разом з колаборантами відкрили кілька шкіл у місті. Але якщо раніше у Маріуполі працювало 8 – 12 шкіл в одному районі (а загалом понад 50 шкіл у місті), то зараз – 2 – 3 школи на один район.

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Але коли ЗСУ почали звільняти захоплені Росією території України, додав Забавін, у цих "учителів" почалася паніка. Вони бачать, що на них очікує покарання – кримінальне і жорстке. Ці колаборанти навіть хотіли втекти до Росії. Натомість країна-агресорка ще більше втягнула їх у злочин: усіх цих "учителів" зробили членами дільничних комісій на псевдореферендумі. Усе задля того, аби у цих людей не було шляху до відступу.

Тепер ці люди повністю пов'язані з Росією. Окупанти наполягатимуть, щоб вони отримали російські паспорти. Багато з них вже сидить на валізах. Хто має родичів, хоче виїхати до Росії. Але це нікому не вдається, бо окупанти чітко використовують їх у Маріуполі, аби пропагувати російські наративи,

– резюмував депутат міськради Маріуполя.

Окупанти палили українські підручники

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що особливо заважають загарбникам українські підручники. Тож вони їх масово нищать просто посеред міста.