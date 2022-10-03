Так, учителей и дальше заставляют русифицировать детей. Педагоги-коллаборанты вместо этого паникуют из-за контрнаступления ВСУ.

Важно "Заблокируют в городе": оккупанты заставляют педагогов Мариуполя стать россиянами

Учителей заставляют рассказывать детям о "русском Мариуполе"

Оккупанты обязали "педагогов" во всех школах 3 октября рассказать детям "о важном". В частности, по словам Андрющенко, они должны зазомбировать детей тем, что "Мариуполь всегда был Россией. Проклятый Запад не признает законный референдум в этот раз. А вот референдум о независимости Украины в 1991 году был незаконным, но был признан".

Учителя-коллаборанты в панике и хотят бежать в Россию

Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин в эфире национального телемарафона также рассказал, что процесс русификации в учебных заведениях в городе начался со дня захвата Мариуполя россиянами.

Часть учителей, которая согласилась работать по российской образовательной программе, прошла переподготовку в соответствии с этой программой и теперь пропагандистский бред "вбрасывает" в головы детей. И это уже с 1 сентября,

– уточнил Забавин.

Он также рассказал, что оккупанты собрали для этой цели учителей и директоров школ. И они теперь русифицируют детей. При этом россияне вместе с коллаборантами открыли несколько школ в городе. Но если раньше в Мариуполе работало 8 – 12 школ в одном районе (а более 50 школ в городе), то сейчас – 2 – 3 школы на один район.

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Но когда ВСУ начали освобождать захваченные Россией территории Украины, добавил Забавин, у этих "учителей" началась паника. Они видят, что их ожидает наказание – уголовное и жесткое. Эти коллаборанты даже хотели бежать в Россию. В то же время страна-агрессор еще больше втянула их в преступление: всех этих "учителей" сделали членами участковых комиссий на псевдореферендуме. Все для того, чтобы у этих людей не было пути к отступлению.

Теперь эти люди полностью связаны с Россией. Оккупанты будут настаивать, чтобы они получили российские паспорта. Многие уже сидят на чемоданах. У кого есть родственники, хотят уехать в Россию. Но это никому не удается, потому что оккупанты четко используют их в Мариуполе, чтобы пропагандировать российские нарративы,

– резюмировал депутат горсовета Мариуполя.

Оккупанты жгли украинские учебники

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что особенно мешают захватчикам украинские учебники. Поэтому они их массово уничтожают прямо посреди города.