Так, учителей и дальше заставляют русифицировать детей. Педагоги-коллаборанты вместо этого паникуют из-за контрнаступления ВСУ.
Важно "Заблокируют в городе": оккупанты заставляют педагогов Мариуполя стать россиянами
Учителей заставляют рассказывать детям о "русском Мариуполе"
Оккупанты обязали "педагогов" во всех школах 3 октября рассказать детям "о важном". В частности, по словам Андрющенко, они должны зазомбировать детей тем, что "Мариуполь всегда был Россией. Проклятый Запад не признает законный референдум в этот раз. А вот референдум о независимости Украины в 1991 году был незаконным, но был признан".
Учителя-коллаборанты в панике и хотят бежать в Россию
Депутат Мариупольского горсовета Дмитрий Забавин в эфире национального телемарафона также рассказал, что процесс русификации в учебных заведениях в городе начался со дня захвата Мариуполя россиянами.
Он также рассказал, что оккупанты собрали для этой цели учителей и директоров школ. И они теперь русифицируют детей. При этом россияне вместе с коллаборантами открыли несколько школ в городе. Но если раньше в Мариуполе работало 8 – 12 школ в одном районе (а более 50 школ в городе), то сейчас – 2 – 3 школы на один район.
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Но когда ВСУ начали освобождать захваченные Россией территории Украины, добавил Забавин, у этих "учителей" началась паника. Они видят, что их ожидает наказание – уголовное и жесткое. Эти коллаборанты даже хотели бежать в Россию. В то же время страна-агрессор еще больше втянула их в преступление: всех этих "учителей" сделали членами участковых комиссий на псевдореферендуме. Все для того, чтобы у этих людей не было пути к отступлению.
Теперь эти люди полностью связаны с Россией. Оккупанты будут настаивать, чтобы они получили российские паспорта. Многие уже сидят на чемоданах. У кого есть родственники, хотят уехать в Россию. Но это никому не удается, потому что оккупанты четко используют их в Мариуполе, чтобы пропагандировать российские нарративы,
– резюмировал депутат горсовета Мариуполя.
Оккупанты жгли украинские учебники
Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что особенно мешают захватчикам украинские учебники. Поэтому они их массово уничтожают прямо посреди города.
Педагог Мариуполя заставляют получить паспорта России
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