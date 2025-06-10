"Математика на НМТ "вбиває" шанс художників на вищу освіту": українці влаштували дискусію

Триває основна сесія національного мультитесту у 2025 році. Учасники складають тестування з чотирьох предметів протягом одного дня.

Три предмети є обов'язковими, а один – на вибір. Чому учасники НМТ, які прагнули вступати на мистецьку спеціальність, обурені та що думають про ситуацію українці, розповідає 24 Канал.

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Що кажуть учасники НМТ та їхні батьки

Цьогоріч серед обов'язкових предметів НМТ також є математика. При цьому результати тестування потрібно подавати і для вступу на мистецькі та спортивні спеціальності. Частина українців відверто не розуміла, чому майбутнім митцям треба складати математику.

Днями Ольга Матушенко – мати цьогорічної вступниці – поскаржилася на те, що математика перекреслила шанси її дитини на вступ у виш України цьогоріч через провал математики на НМТ, "яку абсолютно не потребують у її майбутній фаховій діяльності". Хоча дівчина закінчила чимало додаткових профільних курсів.

Моя донька – художниця. З дитинства вона мріяла малювати мультики і йшла до своєї мети. Закінчила Київський державний художній ліцей за класом "живопис". Вона талановита, працьовита, має за плечима роки малювання, шалене натхнення і мрію здобути вищу художню освіту. В Україні. Але вона НЕ МОЖЕ цього зробити,

– написала жінка.

І додала, що її донька готувалась до НМТ з репетиторами і розв'язувала всі тренувальні тести на прохідні бали.

Стрес, повітряні тривоги, дитина пливе від навантаження – чотири іспити в один день,

– написала пані Ольга.

Вона заявляє про бар'єри для вступників там, де має бути підтримка. Так, за словами жінки, держава втрачає ціле покоління митців.

Моя дитина хоче бути художницею. Вона патріот. Вона заслуговує на це право в Україні. Але замість цього – змушена пакувати валізи. І хіба тільки вона?

– заявила жінка.

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Що кажуть українці

Думки українців щодо математики на НМТ розділились.

Пані Тамара пише: донька подруги старалася, рік працювала з репетитором. Але у школі у них математику практично не викладали, плюс стрес на іспиті, ну і от – дівчина не склала цей предмет.

Така ж біда у скрипалів і співаків, у всіх інших творчих спеціальностей. Діти з блиском проходять творчий конкурс, але завалюють математику,

– зазначає жінка.

Пилип Духлій натомість нагадав: прохідний бал з математики – 5 балів з 32. Він вважає, що це дуже лояльні умови і, аби не скласти цей предмет, "не просто треба було погано вчитись, а й тупо забити на предмет".

Можна говорити про стрес, війну і ото все, але 88% дітей, що пройшли поріг в 5 балів минулого року, – вони живуть в якихось інших умовах?

– запитав він.

Він вважає, що людині, яка не може скласти НМТ на мінімальні 5 балів, не потрібна вища освіта.

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Що кажуть експерти

Освітня експертка Іванна Коберник також висловилась про цю "триголову проблему ЗНО/НМТ". Вона нагадала: ЗНО досі існує в Україні через культуру університетської корупції.

І додала: з моменту, коли тест з математики на НМТ зробили обов'язковим для всіх – постійно точаться протистояння, правильно це чи ні. Мовляв, для чого митцям чи спортсменам косинуси чи логарифми.

Конкретно це звинувачення – маніпуляція. В жоден мистецький чи спортивний виш України не потрібен рівень складання тесту з математики на високий бал. Вага його мінімальна при вступі, зазвичай коефіцієнт 0,2. Тобто фактично достатньо лише подолати поріг "склав – не склав". Для цього треба правильно розв'язати лише 5 завдань,

– каже Коберник.

При цьому експертка згадала про ситуацію із випускницею, яка провалила математику і не зможе цьогоріч вступити у виш України.

Абітурієнтів, які вступатимуть на художні спеціальності, лише сотні по всій Україні. Чому для них не можна зробити виняток і не враховувати сертифікати з математики – я не знаю,

– додає Коберник.

При цьому вважає: у житті бувають ситуації, коли стрес чи випадковість завадила показати найкращий результат. Це також досвід, який треба вміти переживати. А не звинувачувати дитину чи всю систему.

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Чому математика є обов'язковим предметом НМТ

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко раніше повідомляла, чому математику зробили обов'язковим предметом на НМТ. За її словами, математика – це і про аналіз, і про здатність сконструювати логічний хід думок.

Немає зараз у науці і у вищій освіті тих дисциплін чи предметів, які не стосувалися б роботи з даними аналітики, роботи з таблицями, діаграмами, схемами, відсотками. В кожній науці ви використовуватимете той інструмент, яким є математика,

– каже вона.

За словами очільниці УЦОЯО, математика – це мова науки, тому вона однозначно потрібна школярам.