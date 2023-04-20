"Метеор чи метеорит": як правильно українською називати "спалах над Києвом"
Увечері 19 квітня мешканці Києва та області помітити у небі яскравий спалах. Дехто подумав, що це – ворожий об'єкт, хтось – результати роботи української ППО.
Аналітик із питань космосу й ексрадник голови Державного космічного агенства Андрій Колесник заявив: це був метеорит або інший об'єкт. 24 Канал натомість підкаже вам, як правильно називати явища, які ми бачимо у небі.
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Як правильно називати "спалах над Києвом"
Власне, українці, зацікавлені яскравим явищем, задумались: як правильно його називати: "метеором", "метеоритом" чи "метеороїдом". Що важливо: всі ці назви – українською, але позначають тіла чи явища, які мають певні відмінності.
До слова, у Державному космічному агентстві заявили: найбільш ймовірно, спалах спричинило падінням метеорита з потоку Лірид.
У чому різниця
У загальному різниця між метеором і метеоритом у тому, що:
- метеор – це світлове явище;
- метеорит – тверде тіло космічного походження.
Якщо вдатись до точніших визначень, варто запам'ятати:
- Метео́р – явище короткочасного спалаху в атмосфері Землі внаслідок потрапляння метеорного тіла з міжпланетного простору. Їх ще називають "зірками, що падають".
- Болід – особливо яскравий метеор. Його політ може супроводжуватись звуковими явищами.
- Метеорит – тверде небесне тіло, яке досягло поверхні планети чи її супутників.
- Метеороїд – невелике тверде тіло, менше за астероїд, що потенційно може викликати явище метеора або стати метеоритом.
- Астероїд – тверде небесне тіло неправильної форми, яке входить до складу малих тіл Сонячної системи.
- Комета – мале тіло Сонячної системи, яке має ядро зі снігу й льоду з вкрапленням тугоплавких частинок. При наближенні до Сонця утворюється газова оболонка, яка витягується у довгий хвіст.
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Що відомо про падіння небесного тіла
- У Києві 19 квітня близько 22 години впав метеорит.
- Після цього у столиці та області оголосили повітряну тривогу.
- Голова КМВА Сергій Попко написав, що це могло бути падіння супутника NASA.
- Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що станом на 23:30 інформацію про падіння супутника підтвердити не можуть.
- Цікаво, що спалах у Києві збігся з очікуваним падінням супутника RHESSI. Однак освітній проєкт про космос Alpha Centauri відзначив, що супутник не міг впасти над Україною, адже його траєкторія руху була зовсім іншою.
- Згодом у Державному космічному агентстві заявили про високоенергетичну акустичну подію. За даними агенства, найбільш ймовірно, спалах було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид.