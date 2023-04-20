Головний центр спеціального контролю Державної космічної агенції зафіксував високоенергетичну акустичну подію о 21:57 19 квітня 2023 року. Проте дані про можливий схід з орбіти американського супутника RHESSI не підтверджуються.
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Що бачили українці ввечері 19 квітня над Київщиною
У Державному космічному агентстві України пояснили, що розрахункове місце епіцентру вибуху – в Київській області.
Ця подія, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Проте інформація ще уточнюється.
Найбільш ймовірно, спалах було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид,
– заявили в Державному космічному агентстві.
Що відомо про метеорит з потоку Лірид
В агентстві пояснили, що кожного року у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка й залишає метеорний потік Ліриди.
Ліриди – це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака – яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі",
– мовиться в повідомленні.
У Державному космічному агентстві пояснили, що метеорний потік Ліриди є одним з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до нашої ери.
Ліриди називаються від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.
Ба більше, наразі Земля ще перебуває під шлейфом комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди. У нього наша планета потрапила 15 квітня 2023 року, вийде – 29 квітня 2023 року. Пік зорепаду – 21 квітня.
Що відомо про подію в Києві
- Спалах над Київщиною зафіксували ввечері 19 квітня. Після цього в Київській області оголосили повітряну тривогу.
- Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко заявив, що попередньо причиною спалаху стало падіння супутника NASA. Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що вони не можуть підтвердити дані про падіння супутника.
- Згодом освітній проєкт про космос Alpha Centauri, за даними сайту Satflare повідомив, що супутник NASA не міг впасти над Україною, адже траєкторія його руху проходить від Океанії через Південну Америку до Африки, звідти – на Близький Схід та до Китаю, а далі знову до Океанії. Тобто найближче до нас супутник тоді, коли пролітає над Саудівською Аравією й Іраком.
- У офісі комунікацій NASA заявив, що на момент інциденту супутник перебував на орбіті.