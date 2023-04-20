Головний центр спеціального контролю Державної космічної агенції зафіксував високоенергетичну акустичну подію о 21:57 19 квітня 2023 року. Проте дані про можливий схід з орбіти американського супутника RHESSI не підтверджуються.

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Що бачили українці ввечері 19 квітня над Київщиною

У Державному космічному агентстві України пояснили, що розрахункове місце епіцентру вибуху – в Київській області.

Ця подія, ймовірно, пов'язана із входом космічного тіла в щільні шари атмосфери. Проте інформація ще уточнюється.

Найбільш ймовірно, спалах було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид,

– заявили в Державному космічному агентстві.

Що відомо про метеорит з потоку Лірид

В агентстві пояснили, що кожного року у квітні Земля проходить через шлейф комети Тетчер, яка й залишає метеорний потік Ліриди.

Ліриди – це дуже швидкі і яскраві метеори, які спричиняє шлейф комети Тетчер. Ліриди не залишають довгих палаючих слідів, коли проносяться через атмосферу Землі, їхня ознака – яскраві спалахи, або так звані "вогненні кулі",

– мовиться в повідомленні.

У Державному космічному агентстві пояснили, що метеорний потік Ліриди є одним з найдавніших, що відомі людству. Його ще спостерігали китайці у 687 році до нашої ери.

Ліриди називаються від сузір'я Ліри, з якого нібито падає метеоритний дощ.

Ба більше, наразі Земля ще перебуває під шлейфом комети Тетчера, яка залишає метеоритний потік Ліриди. У нього наша планета потрапила 15 квітня 2023 року, вийде – 29 квітня 2023 року. Пік зорепаду – 21 квітня.

Зверніть увагу! Подібний випадок відбувся у Франції 13 лютого 2023 року. Тоді метеор впав над північною Францією, він згорів в атмосфері. Люди також побачили освічене небо, спалах також зафіксували очевидці та камери спостереження.

Що відомо про подію в Києві