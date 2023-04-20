Аналітик із питань космосу й ексрадник голови Державного космічного агенства Андрій Колесник заявив: це був метеорит або інший об'єкт. 24 Канал натомість підкаже вам, як правильно називати явища, які ми бачимо у небі.

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Як правильно називати "спалах над Києвом"

Власне, українці, зацікавлені яскравим явищем, задумались: як правильно його називати: "метеором", "метеоритом" чи "метеороїдом". Що важливо: всі ці назви – українською, але позначають тіла чи явища, які мають певні відмінності.

До слова, у Державному космічному агентстві заявили: найбільш ймовірно, спалах спричинило падінням метеорита з потоку Лірид.

У чому різниця

У загальному різниця між метеором і метеоритом у тому, що:

  • метеор – це світлове явище;
  • метеорит – тверде тіло космічного походження.

Якщо вдатись до точніших визначень, варто запам'ятати:

  • Метео́р – явище короткочасного спалаху в атмосфері Землі внаслідок потрапляння метеорного тіла з міжпланетного простору. Їх ще називають "зірками, що падають".
  • Болід – особливо яскравий метеор. Його політ може супроводжуватись звуковими явищами.
  • Метеорит – тверде небесне тіло, яке досягло поверхні планети чи її супутників.
  • Метеороїд – невелике тверде тіло, менше за астероїд, що потенційно може викликати явище метеора або стати метеоритом.
  • Астероїд – тверде небесне тіло неправильної форми, яке входить до складу малих тіл Сонячної системи.
  • Комета – мале тіло Сонячної системи, яке має ядро зі снігу й льоду з вкрапленням тугоплавких частинок. При наближенні до Сонця утворюється газова оболонка, яка витягується у довгий хвіст.

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Що відомо про падіння небесного тіла

  • У Києві 19 квітня близько 22 години впав метеорит.
  • Після цього у столиці та області оголосили повітряну тривогу.
  • Голова КМВА Сергій Попко написав, що це могло бути падіння супутника NASA.
  • Однак речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що станом на 23:30 інформацію про падіння супутника підтвердити не можуть.
  • Цікаво, що спалах у Києві збігся з очікуваним падінням супутника RHESSI. Однак освітній проєкт про космос Alpha Centauri відзначив, що супутник не міг впасти над Україною, адже його траєкторія руху була зовсім іншою.
  • Згодом у Державному космічному агентстві заявили про високоенергетичну акустичну подію. За даними агенства, найбільш ймовірно, спалах було спричинено падінням метеорита з потоку Лірид.