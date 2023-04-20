Аналітик із питань космосу й ексрадник голови Державного космічного агенства Андрій Колесник заявив: це був метеорит або інший об'єкт. 24 Канал натомість підкаже вам, як правильно називати явища, які ми бачимо у небі.

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Як правильно називати "спалах над Києвом"

Власне, українці, зацікавлені яскравим явищем, задумались: як правильно його називати: "метеором", "метеоритом" чи "метеороїдом". Що важливо: всі ці назви – українською, але позначають тіла чи явища, які мають певні відмінності.

До слова, у Державному космічному агентстві заявили: найбільш ймовірно, спалах спричинило падінням метеорита з потоку Лірид.

У чому різниця

У загальному різниця між метеором і метеоритом у тому, що:

метеор – це світлове явище;

метеорит – тверде тіло космічного походження.

Якщо вдатись до точніших визначень, варто запам'ятати:

Метео́р – явище короткочасного спалаху в атмосфері Землі внаслідок потрапляння метеорного тіла з міжпланетного простору. Їх ще називають "зірками, що падають".

Болід – особливо яскравий метеор. Його політ може супроводжуватись звуковими явищами.

Метеорит – тверде небесне тіло, яке досягло поверхні планети чи її супутників.

Метеороїд – невелике тверде тіло, менше за астероїд, що потенційно може викликати явище метеора або стати метеоритом.

Астероїд – тверде небесне тіло неправильної форми, яке входить до складу малих тіл Сонячної системи.

Комета – мале тіло Сонячної системи, яке має ядро зі снігу й льоду з вкрапленням тугоплавких частинок. При наближенні до Сонця утворюється газова оболонка, яка витягується у довгий хвіст.

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