Аналитик по космосу и эксрадник председателя Государственного космического агентства Андрей Колесник заявил: это был метеорит или другой объект. 24 Канал зато подскажет вам, как правильно называть явления, которые мы видим в небе.
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Как правильно называть "вспышку над Киевом"
Собственно украинцы, заинтересованные ярким явлением, задумались: как правильно его называть: "метеором", "метеоритом" или "метеороидом". Что важно: все эти названия – на украинском, но обозначают тела или явления, имеющие определенные отличия.
К слову, в Государственном космическом агентстве заявили: наиболее вероятно, вспышка повлекла за собой падение метеорита из потока Лирид.
В чем разница
В общем разница между метеором и метеоритом состоит в том, что:
- метеор – это световое явление;
- метеорит – твердое тело космического происхождения.
Если прибегнуть к более точным определениям, следует запомнить:
- Метеор – явление кратковременной вспышки в атмосфере Земли в результате попадания метеорного тела из межпланетного пространства. Их еще называют "падающими звездами".
- Болид – особенно яркий метеор. Его полет может сопровождаться звуковыми явлениями.
- Метеорит – твердое небесное тело, достигшее поверхности планеты или ее спутников.
- Метеороид – небольшое твердое тело меньше астероида, что потенциально может вызвать явление метеора или стать метеоритом.
- Астероид – твердое небесное тело неправильной формы, входящее в состав малых тел Солнечной системы.
- Комета – малое тело Солнечной системы, имеющее ядро из снега и льда с вкраплением тугоплавких частиц. При приближении к Солнцу образуется газовая оболочка, извлекаемая в длинный хвост.
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Что известно о падении небесного тела
- В Киеве 19 апреля около 22 часов упал метеорит.
- После этого в столице и области объявили воздушную тревогу.
- Глава КМВА Сергей Попко написал, что это могло быть падение спутника NASA.
- Однако спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что по состоянию на 23:30 информацию о падении спутника подтвердить не могут.
- Интересно, что вспышка в Киеве совпала с ожидаемым падением спутника RHESSI. Однако образовательный проект о космосе Alpha Centauri отметил, что спутник не мог упасть над Украиной, ведь его траектория движения была совсем другой.
- Впоследствии в Государственном космическом агентстве заявили о высокоэнергетическом акустическом событии. По данным агентства, наиболее вероятно, вспышка была вызвана падением метеорита из потока Лирид.