Як провести День Святого Миколая у школі: ідеї для цікавого свята для учнів

Свято Миколая – гарний привід, щоб провести цей день цікаво та весело. А варіантів для його проведення – безліч, варто лише знати свою авдиторію.

Ідеї для цікавого свята пропонує 24 Канал, посилаючись на ресурс "На Урок".

Як цікаво провести День святого Миколая?

Уже найближчими вихідними – 6 грудня, в Україні вшановуватимуть Святого Миколая. Традиційно, це свято для дітей. І навчальні заклади та розважальні центри влаштовують цікаві та веселі розваги для дітей.

А уже протягом тижня свята влаштовують у дитячих садочках та школах. А сюжети та теми для свята зовсім різноманітні.

Для дитячих садочків та молодших школярів зазвичай влаштовують костюмоване чи театралізоване свято, учасниками якого є і діти. Вони розповідають вірші, співають пісні, танцюють, водять хороводи.

Головний персонаж – Святий Миколай має помічників, які взаємодіють з дітворою. А це можуть бути – Сніжинки, тваринки лісові мешканці, Козак і Україночка, Ангелики, зірочки. Готові сценарії, з розписаними словами, іграми та завданнями можна знайти на ресурсах "На Урок" та "Всеосвіта".

А от для старших школярів уже цікавіші інші атракції, в яких головними персонажами є діти. Тут уже варто влаштовувати, квести, вікторини, батли, флешмоби, як в межах одного класу, так і кількох.

Ось кілька варіантів, як провести цікаво день, присвячений Святому Миколаю.

Лист Миколаю. Молодші школярі з задоволенням пишуть лист Миколаю. В мережі можна знайти безліч шаблонів – кольорових та як розмальовки, де діти можуть розповісти про свої вчинки та попросити подарунок для себе. Лист можна забрати з собою чи створити поштову скриньку для листів.

Спільно класом створити велику листівку, плакат чи лепбук, декор, прикрасити класну кімнату, використовуючи природні матеріали для поробок, наприклад для вінка з шишок.

Тематична фотозона у класі чи для школи. Це цікавий елемент святкової атмосфери. світлинами діти зможуть ділитися в соціальних мережах або створити спільний альбом. А от теми різноманітні – рамка від картини чи арка, оздоблена ялинковим гіллям, гірляндами та новорічними іграшками. Затишний куточок з пледом, м'якими іграшками, пакунками з бантами, які нагадують подарунки, ліхтарики і гноми теж стануть в пригоді. Та навіть парасольки чи гілля дерев можна декорувати під святковий настрій.

Ідея фотозони / Pinterest

В класі можна влаштувати фотосушку, а світлини розповідатимуть про дитячі добрі справи – допомога бездомним тваринам, старшим людям, друзям, батькам та інші речі.

Популярними стають виставки малюнків чи виробів (іграшок, янголиків, сувенірів, листівок) пов'язаний зі святом.

Майстерки для школярів, а ідеї для виробів залежать від віку – приготування імбирного печива чи інший кулінарний майстер-клас, виготовлення свічки з воску чи вощини, новорічної іграшки, прикраси, брелока.

Підготувати виставу. ЇЇ авторами можуть стати і діти, а персонажі – герої з мультфільмів чи улюблених книг, ігор чи фільмів. Герої можуть придумати цікаву історії, взаємодіяти між собою та Святим Миколаєм.

Старшим школярам уже буде цікавіше стендап шоу, тематичні вікторини, брейн-ринги чи квести. Квести можуть бути як віртуальні – створені за допомогою різних онлайн-додатків, – так і реалізовані в межах класної кімнати чи школи. А щоб зробити його цікавішим, можна використати мапу чи QR-коди. Серед завдань – загадки, запитання, головоломки, ребуси, практичні вправи – фізичні, танці, щось виготовити чи відремонтувати.

Сторітелінг-день. В межах одного класу учням можна влаштувати хвилинку слави. Щоб на кожному році по кілька хвилин, кожен учень міг розказати про найкращі подарунки, про мрії та сподівання, враження та емоції. Свято святого Миколая – це і день коли можна поділитися особливою історією.

Танцювальний батл. Сьогодні молодь любить знімати відео для соціальних мереж, повторюючи певні танцювальні рухи. Тому гарною ідеєю буде влаштувати флешмоб чи конкурс танців. Де учні зможуть продемонструвати свої таланти під відомі новорічно-різдвяні пісні. Танцмайданчиком може стати хол школи чи спортивний зал. А плей лист актуальних на сьогодні пісень нехай створять самі школярі, для цього можна навіть провести опитування чи створити завчасно скриньку пропозицій.

Благодійний ярмарок. Ідеї з ярмарками стають досить типовим і популярним явищем. На ньому вони зможуть продавати виготовлені власними руками прикраси або свої старі іграшки. А зароблені кошти передадуть на потреби дітей військових, ЗСУ або сиріт. Подарунки. У цей день кожному буде приємно отримати подарунок. Це може бути символічний дар – магніт, листівка, солодощі, горішки. Але врахуйте і подачу – ідею "під подушкою", можна замінити під партою, під стільцем, в рукаві верхнього одягу тощо. Чи візьміть до уваги ідею "Таємного Миколая", коли за жеребком діти дарують один одному символічні презенти. Щойно учні отримають подарунки, зробіть спільне фото на пам'ять про прекрасний шкільний день. Як розповісти про Миколая школярам?

І звичайно – нагадайте дітям історію Святого Миколая. Малюкам можна розповісти у формі казки, а старшим – історичні факти. Історія для молодших школярів. Дуже давно, у далекому місті Міра жив добрий чоловік, на ім’я Миколай. Він був єпископом – тобто духовним наставником, який навчав людей любити Бога і допомагати одне одному. Але найбільше його знали за доброту й щедрість. У спадок від своїх батьків він отримав чимало грошей, яким ділився з тими, хто потребував допомоги. У місті було багато дітей, і Миколай завжди дбав, щоб вони мали їжу, одяг і відчували любов. Він часто залишав подарунки біля їхніх дверей так, щоб ніхто не знав, хто це зробив. Одного разу він почув про трьох дівчат, які жили дуже бідно. Їхній батько не мав грошей навіть на найнеобхідніше. Тоді Миколай тихенько, вночі, кинув у вікно їхнього дому мішечок із золотими монетами. Це допомогло родині вижити. А інша версія – якось він дізнався, що один бідний селянин не мав грошей для приданого своїм трьом донькам. Тож Миколай таємно поклав їм у хату три мішечки золота – по одному для кожної дівчини. З того часу люди почали розповідати легенди про доброго Миколая, який допомагає тим, хто в біді. Миколай – невидимий помічник, який бачить усі дитячі справи – добрі та не дуже. За гарні вчинки він винагороджує. Проте не карає за погані, а пробачає, якщо дитина щиро шкодує про них. Тож допомога іншим і старанність обов’язково повернуться до нас чимось приємним. В ніч на 6 грудня він ходить від хати до хати й кладе чемним дітям подарунки під подушку чи в чобіток. А тим, хто бешкетував, залишає різочку – щоб нагадати про добру поведінку. Ця історія розповідає, що Миколай допомагає тим, хто справді чогось потребує. А в листі до нього можна попросити не лише іграшки, й цінні речі, а й добрих друзів, успіхи в навчанні чи всякі гаразди для своїх рідних. Історія для старших школярів. Старшим учням можна розповісти реальну історію Миколи Чудотворця. Адже він – історична постать, християнський священник, який народився в Патарі на території сучасної Туреччини. І сьогодні в місті Міра можна побачити рештки стародавнього храму, в якому служив Святий Миколай. Страшна епідемія в Мірі забрала життя його батьків, і він справді роздав увесь свій великий спадок бідним людям. Миколай не чекав, що його проситимуть про допомогу, а сам шукав тих, хто найбільше потребував його підтримки. Святий Миколай оберігає дітей, саме тому його ікона часто висить там, де діти з’являються на світ – у пологовому будинку. І справжні дарунки Миколая – не забавки чи цукерки, а захист дітей від усього злого і поганого. А подарунки під подушкою – це приємний бонус за наполегливу роботу. Святий Миколай – це історична постать, єпископ міста Міри у III – IV століттях, який прославився добротою та чудесами. Він є покровителем дітей, мандрівників, моряків, пекарів, а також багатьох міст, зокрема Миколаєва та Луцька. Святий Миколай народився близько 270 року в місті Патара (сучасна Туреччина). Його батьки були заможними, але він змалку відзначався милосердям і прагненням допомагати іншим. У молодості він став єпископом міста Міри в Лікії. Саме там він прославився як захисник знедолених, рятівник невинних і творець чудес. За часів імператора Діоклетіана християн переслідували, і Миколай потрапив до в’язниці. Пізніше його звільнили, і він продовжив служіння. Помер 6 грудня 343 року. Його мощі згодом перенесли до італійського міста Барі, яке стало місцем паломництва. За переказами, він таємно допомагав бідним сім’ям – залишав їжу, одяг чи гроші, щоб урятувати їх від голоду чи нещасть. Саме з цих історій виникла традиція дарувати дітям подарунки в ніч на його свято. Святий Миколай – символ турботи й доброти, адже він завжди допомагав найменшим і найбеззахиснішим. Мандрівники та моряки – його вважають захисником у дорозі та на морі. У середньовічній Європі його шанували як покровителя ремесла. В Україні міста Миколаїв, Луцьк, та також багато європейських міст мають його за небесного заступника.

Миколай Святий приходить

Щастя в кожен дім приводить.

Хай здійсняться всі бажання,

Мрії всі та сподівання!

Цей Святий творить дива,

Хай радіє дітвора.

Всі нехай будуть здорові,

Життя в мирі та любові!

Проведіть цей день цікаво!