Міністр освіти Лісовий відмовився від наукового ступеня і анонсував новий закон
Джерело:фейсбук Оксена Лісового
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий відмовився від наукового ступеня. Раніше його звинуватили у плагіаті в дисертації.
Очільник МОН зауважив: уряд затвердив механізм добровільної відмови від наукового ступеня. Такої можливості раніше не було.
Дивіться також Міністр освіти анонсував нову культуру доброчесності в Україні
Лісовий відмовився від наукового ступеня
Так, Лісовий вирішив на собі першим випробовувати механізм відмови від наукового ступеня. Міністр при цьому вже написав відповідну заяву.
Від учора вже не є кандидатом наук. Триматися за формальні для себе статуси не збираюся. Набагато важливіші реальні справи та дії,
– акцентував очільник МОН.
Також міністр анонсував наступний крок у становленні нової культури академічної доброчесності. Це, за його словами, має бути відповідний закон. Останній поки на стадії доопрацювання.
В академічному світі науковий ступінь – це про цінність та довіру, а ще про здобуття, а не отримання. Постсовєцька культура це дещо викривила, тож маємо це виправити і сформувати нову культуру академічної доброчесності, де буде місце лише для справжньої послідовної науки. Як військову форму мають право носити лише військові, так і мати наукові ступені, на мою думку, повинні лише науковці,
– вважає Лісовий.
До теми Очільник МОН розповів про перевірку його дисертації на плагіат
Оксена Лісового звинуватили у плагіаті
- 21 березня Верховна Рада України призначила на посаду міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
- Оксен Лісовий – воїн, науковець та директор Малої академії наук.
- Однак нового очільника МОН вже встигли звинуватити у плагіаті.
- Мовиться про кандидатську дисертацію з філософії, яку Лісовий захистив у 2012 році.
- Про історію з плагіатом дізналися на тлі позитивних відгуків про новообраного міністра. Уперше це опублікували на сторінці "Українського руху пацифістів". Ця організація відома тим, що виступає за "мирне закінчення війни і права кожної людини на відмову від військової служби". Засновником якої є журналіст з Івано-Франківська Руслан Коцаба. Його обвинувачують у держзраді.
- Членкиня освітнього комітету Верховної Ради Наталя Піпа підтвердила те, що у дисертації Лісового є помилка. Однак вона не така масштабна, щоб не призначати автора роботи на посаду міністра, вважає Піпа.
- У МАН повідомили, що Оксен Лісовий заявив про свою нульову толерантність до академічної недоброчесності.
- Новопризначений очільник Міносвіти зранку 23 березня оголосив, що подав свою дисертацію на перевірку до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. І заявив, що з нетерпінням чекає на результати. При цьому додав: якщо у його роботі виявлять порушення, відмовиться від ступеня кандидата наук.
- Свою дисертацію на перевірку подав також і очільник освітнього Комітету Ради Сергій Бакак.
- У Національному агентстві із забезпечення якості вищої освіти заявили, що отримали дисертації.
- Перевірятимуть наукові роботи до 3 місяців, заявили у НАЗЯВО.
- Також очільник МОН розповів, що зараз формулюють нову ідею доброчесності, нові правила. Які саме, поки не уточнив, але зауважив, що у дисертаціях будуть "надавати більше академічної свободи університетам".