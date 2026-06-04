Міністр освіти і науки України прокоментував чутки про відставку

Нардеп Ярослав Железняк заявив, що наступного тижня можуть відбутися зміни в уряді. Зокрема, імовірно, розглядатимуть питання про заміну міністра освіти і науки України Оксена Лісового.

Про це нардеп написав у своєму телеграмі. Очільник МОН розповів журналістам, чи буде така відставка, пише "Інтерфакс-Україна".

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Що каже міністр про свою відставку?

Оксен Лісовий заявив, що з ним ніхто не спілкувався на тему можливого його звільнення.

Я не знаю про постанову про моє звільнення. Зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Власне, щойно розмовляв з прем'єркою, нічого не знаю про моє звільнення,

– заявив посадовець.

І зауважив, що питання його відставки періодично з'являється.

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Хто може бути замість Лісового?

Железняк також писав: якщо відставка Лісового відбудеться, то наразі не призначатимуть нового очільника відомства. Натомість залишать в.о. керівника. Щодо того, хт може замінити Лісового, триває обговорення.

Поки найбільші шанси у чинного заступника МОН Миколи Трофименка,

– вважає нардеп.

Він також нагадав, що Трофименко був ректором Маріупольського державного університету з 2020 року.

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Що було раніше?