Міністр освіти і науки України прокоментував чутки про відставку
Нардеп Ярослав Железняк заявив, що наступного тижня можуть відбутися зміни в уряді. Зокрема, імовірно, розглядатимуть питання про заміну міністра освіти і науки України Оксена Лісового.
Про це нардеп написав у своєму телеграмі. Очільник МОН розповів журналістам, чи буде така відставка, пише "Інтерфакс-Україна".
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Що каже міністр про свою відставку?
Оксен Лісовий заявив, що з ним ніхто не спілкувався на тему можливого його звільнення.
Я не знаю про постанову про моє звільнення. Зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Власне, щойно розмовляв з прем'єркою, нічого не знаю про моє звільнення,
– заявив посадовець.
І зауважив, що питання його відставки періодично з'являється.
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Хто може бути замість Лісового?
Железняк також писав: якщо відставка Лісового відбудеться, то наразі не призначатимуть нового очільника відомства. Натомість залишать в.о. керівника. Щодо того, хт може замінити Лісового, триває обговорення.
Поки найбільші шанси у чинного заступника МОН Миколи Трофименка,
– вважає нардеп.
Він також нагадав, що Трофименко був ректором Маріупольського державного університету з 2020 року.
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Що було раніше?
Про відставку Оксена Лісового серйозно говорили торік. У лютому його викликали до Верховної Ради для спілкування щодо проблемних питань. Такими нардепи визнали тоді впровадження Закону "Про дошкільну освіту" та зарплати освітян.
У липні прем'єром стала Юлія Свириденко і сформувала новий уряд. Нардепи заявляли, що звільнити з посади можуть і Оксена Лісового. У Раді зазначали, що замінити його може заступник Андрій Вітренко – єдиний із заступників одіозного ексміністра Сергія Шкарлета, що залишився працювати у новій команді на такій самій посаді. Студенти натомість вийшли на протести проти Вітренка. Оксен Лісовий все ж залишився на посаді.
У грудні нардепи запропонували звільнити з посади міністра освіти і науки України Оксена Лісового і зареєстрували відповідний проєкт постанови у парламенті. Але змін так і не відбулося.
До слова, уряд призначив Миколу Трофименка на посаду заступника міністра освіти і науки з питань вищої освіти торік.