"Який жах!": українці шоковані зміною та формою логотипу Міносвіти у час війни

Міністерство освіти і науки України змінило логотип у час війни. Новації оприлюднили на сторінці МОН у фейсбуці.

Публічна заява щодо цієї зміни з'явилася згодом. При цьому логотип вже встиг викликати хвилю критики українців.

Читайте Шкарлет зробив несподівану заяву про навчання без світла: батьки й учителі обурені

МОН змінило логотип

Українці, зокрема, поставили питання щодо потреби зміни лого у час війни. Також питають чиновників про те, скільки заплатили за таку новацію і чому не можна було залишити попередній логотип.



Старий логотип МОН / Міносвіти

У Союзі освітян України "похвалили" креатив дизайнера. Мовляв, він, заявили, продемонстрував реальний стан освіти в Україні.



Новий логотип МОН / Міносвіти

"Геніально. Саме так виглядає освіта України: ніби є, а нема; є місцями, де окремі вчителі та директори працюють, а цілісної системи немає; жодної визначеності... ні тобі цілей, ні тобі очікуваного результату, ніякої конкретики".

Небайдужі українці, серед яких – журналісти, дизайнери, громадські діячі, також не оминули цієї зміни. Під дописом Міносвіти на офіційній сторінці у фейсбуці вони залишили такі коментарі:

10 – й місяць війни. МОН змінює логотип. На тлі викликів, що стоять перед країною, – виклик, що стоїть перед МОН, – повернути час;

Не модернізувати зміст освіти. Не реформувати систему, що давно ледве дихає. Не переосмислити старі принципи, що вже не працюють сьогодні. Не створити нові сенси;

А мені подобається! Креативно;

У МОН був найстильніший логотип з усіх міністерств. Замінили на кардіограму ... а головне – вчасно;

Який жах! Яка система освіти, такий і новий лого. Несмак і жлобство! Поверніть старий лаконічний та стильний лого;

Верніть старий логотип. Як дизайнер заявляю, що це несмак, і це непрофесійно;

що робити у війну? може, реформувати освіту і зробити дієві кроки? Навіщо? Краще змінити лого і витратити на то ще кілька десятків тисяч!

Поверніть попередню айдентику! Це просто крок в совкове минуле;

Краще б свого міністра оновили;

МОН-загадка...

Страшнувато вийшло;

Якісь сумний сум і журба;

"Сором, жах, ганьба. Міністерство освіти і науки України тягне країну назад не тому, що зробили логотип "здравстуй, 90 – і" та відмовилися від вже сталого, одного з найкращих брендів держустанов, тому що такі дії відображають всю їхню сутність руйнівників, недоречних часу істот".

Яким був попередній логотип

Попередній логотип МОН Міносвіти у 2017 році. Воно містить два символи: О та Н. О символізує коло знань, а Н – невичерпність пізнання.

Натомість новий символ за стилем збігається з оформленням сторінки "Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок".



Програма великої трансформації Освіта 4.0: Український світанок / МОН

На сторінці у Facebook нове лого сумістили з синьо-жовтою обкладинкою із зображенням колосків, голуба миру і фото наслідків війни, пише УП.



Обкладинка сторінки МОН у фейсбуці

До речі, один з розробників попереднього логотипу відомства – дизайнер Олександр Трегуб – також розкритикував новий символ.

До теми Чи отримають вчителі у час війни вчасно зарплату

Що кажуть у МОН про логотип

У МОН заявили, що презентують новий бренд – візуальну єдність, яка представляє синергію формування нової освіти, науки та інновацій.



Новий логотип МОН / Міносвіти

Ребрендинг реалізують у межах Комунікаційної стратегії МОН на 2023 – 2030 роки. Вона, зокрема, спрямована на розвиток європейської інтеграції та гендерної рівності.

Новий логотип МОН – індивідуальний та відповідає часу. Основоположними елементами нової айдентики є дві лінії, які нібито окреслюють частину простору. Розташування ліній та їхній формат утворюють динамічну фігуру у формі літер МОН,

– повідомили на сайті Міносвіти.