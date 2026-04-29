Міносвіти звільнило скандального Бугрова з посади ректора КНУ імені Шевченка

Наказом від 29 квітня 2026 року Міністерство освіти і науки України звільнило ректора Київського національного університету імені Тараса Шевченка Володимира Бугрова. Напередодні Апеляційний суд визнав його причетним до корупції. Офіційною ж причиною звільнення стало завершення терміну дії контракту.

Відповідний наказ МОН опублікував Студентський парламент КНУ 29 квітня.

Що відомо про звільнення Бугрова?

У документі зазначено, що Володимира Бугрова звільнили у зв'язку із завершенням контракту, укладеного у 2021 році. Водночас МОН призначило вибори ректора КНУ імені Шевченка на 27 травня 2026 року.



Наказ про звільнення Бугрова з посади ректора КНУ / Скриншот

Варто зазначити, що 28 квітня Київський апеляційний суд відхилив апеляцію ректора – його раніше визнали винним у справі про недостовірне декларування.