Чому важливо розмовляти українською: влучні слова наших військових

21 лютого – Міжнародний день рідної мови. Це свято відзначають з 1999 року.

Його започаткували з метою захисту мовної й культурної багатоманітності. Про це інформує 24 Канал.

Дивіться також Їх має знати кожен: 17 найсильніших цитат про рідну мову, які неможливо читати без гордості

Що відомо про свято?

За даними ЮНЕСКО, у світі існує близько 6 тисяч мов. 43% з них перебувають під загрозою зникнення. Фахівці кажуть, що це трапляється тоді, коли її перестають з певної причини вживати та вивчати понад 30% носіїв мови. Лише в Європі небезпека загрожує 30 мовам. 13 із них перебувають на межі зникнення.

Уповноважена із захисту державної мови Олена Івановська на офіційній сторінці у фейсбуці зазначила, що це день, який нагадує світові про культурне розмаїття, багатомовність і право кожного народу плекати свою мовну спадщину.

Для більшості країн це свято про збереження. Для України – це також про захист. Ми – держава, яка зі зброєю в руках відстоює не лише свою територіальну цілісність, а й право залишатися собою та говорити рідною мовою,

– зазначила мовний омбудсмен.

Підтягнути українську чи опанувати іноземну? "Оптіма" відгукнеться на будь-який запит! Провідні вчителі країни, авторський підхід та використання інтерактивних платформ допоможуть прокачати обрану мову в найкоротші терміни.

І додала, що українську мову століттями намагається знищити імперія. Коли не вдається заборонити – витісняють. Не вдається витіснити – карають і намагаються зламати її носіїв.

Лінгвоцид – складова війни, яку Росія веде проти України,

– нагадує Уповноважена.

І наголошує: захист мовного розмаїття і утвердження української мови як державної – не взаємовиключні процеси. Це дві складові зрілої мовної політики.

Дивіться також Розмова по-галицьки: що означає "балікати, пашталакати і пащекувати"

Що кажуть воїни про українську мову?

Українські воїни також часто наголошують на важливості мови та спілкування українською. І додають, що на фронті часто мова рятує життя, адже є маркером свій/чужий.

"Мова – це зброя. Якщо згадати історію, розумієш, що Росія сприймала українську культуру як ворога, нищила інтелігенцію, немов літературознавець чи кобзар – це терористи. Адже мова була дуже небезпечною зброєю для імперіалізму, – зазначав розвідник Віктор.

Старший сержант Володимир розповідав: "Я послав усіх родичів до дідька, сів, подумав, випив пару чарок – і вирішив спілкуватися тільки українською. Щоб мене, не дай Боже, не плутали з цими па****ами (росіянами, – ред.)".

"Волонтерка Катерина з такою чудовою українською якось питає: "Сашо, чому ти говориш російською?”. Мені було страшенно ніяково, і я відповів, що не хочу бути, як Азаров. Вона: "Сашо, я приїхала на Майдан із Москви". Вона була росіянкою. І вона говорила зі мною, українцем, чудовою українською! Це мене присоромило. Відтоді я в листуванні повністю перейшов на українську”, – цитує "Новинарня" військового Олександра.

"О**и досі не можуть розшифрувати дійсно гарну українську, коли їм вдається перехопити ефіри. Саме тому маємо перейти на українську, щоб ворог ніколи не розумів наших планів", – заявляла військова Аліна.

"Коли я недавно був у відпустці в Києві, то помітив, що навпаки – тепер ті, хто спілкується російською, мають вигляд людей недалеких і непрогресивних. Так і є, тому що це люди, які дивляться в минуле", – розповідав в інтерв'ю 24 Каналу військовий та поет Павло Вишебаба.

Українська мова – оберіг: пояснює Павло Вишебаба