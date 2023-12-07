У МОН розповіли, кому зі студентів можуть скасувати відстрочку

7 грудня 2023, 12:39
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Джерело:

Українське радіо

Близько 55% українських студентів на сьогодні – це чоловіки. А на контрактній формі на магістратурі навчається вже 65% хлопців. 

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький. І уточнив, чому різниця збільшується. 

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Кому зі студентів можуть скасувати відстрочку

Посадовець зауважив: більшість студентів на бакалавраті – це особи віком 18 – 21 рік. Натомість на магістратуру дуже часто вступають люди старшого віку, призовного чи мобілізаційного.

Зараз мобілізаційний вік – 27 років. Є закон, який ухвалений ВР, але ще не підписаний президентом, щоб знизити мобілізаційний вік до 25 років. Тож люди часто використовують вищу освіту як засіб оминати військову службу,
– уточнив Винницький.

Також повідомив, що у Верховній Раді зараз є декілька ініціатив, які можуть змінити ситуацію для частини студентів. Адже, за словами посадовця, мобілізаційний ресурс є проблематичний.

Пропозиції фактично зводяться до того, що якщо особа здобуває такий рівень освіти вперше, то їй може бути надана відстрочка. Якщо ж ти вже маєш, наприклад, магістерський рівень, то подвоєння того самого рівня не дає відстрочки,
– зазначив Винницький. 

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Кому зі студентів можуть скасувати право на відстрочку

  • В українських вишах вчиться чимало чоловіків, яким вже понад 30 років. 
  • Це при цьому здебільшого їхня друга чи третя вища освіта. 
  • Нардепи ж називають це способом ухилення від мобілізації.
  • Усе тому, що студенти вишів та коледжів, які вчаться на денній чи дуальній формі, мають право на відстрочку.
  • Не так давно нардепка Мар'яна Безугла при цьому заявила, що у ВРУ готують законопроєкт щодо мобілізації, військового обліку та проходження військової служби в Україні.
Автор: Марія Волошин