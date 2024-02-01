Чи мають студенти вишів та учні училищ право на відстрочку від мобілізації
1 лютого 2024, 11:54Читать новость на русском
Джерело:Факти
Студенти в Україні у час воєнного стану та мобілізації мають право на відстрочку від служби. Але не всі.
Також є окремі періоди між етапами навчання, коли студентів можуть забрати війська. Кого саме і коли, читайте далі.
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Кого зі студентів не мобілізовують
Наразі право на відстрочку від служби в армії мають:
- студенти ПТУ та училищ;
- студенти вишів;
- асистенти-стажери;
- аспіранти і докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах.
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Кого зі студентів можуть забрати до війська
Все ж мобілізувати можуть тих студентів, які закінчили бакалаврат і вступають на магістратуру. У цей період вони офіційно не здобувають освіту. Тому й втрачають право на відстрочку.Що важливо! Кабмін подав на розгляд у Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію. Документ містить певні зміни і для студентів, аспірантів, викладачів.
- Ми писали вже, кому зі студентів після ухвалення законопроєкту нададуть право на відстрочку.
- Також повідомляли, чи матимуть право на відстрочку викладачі, аспіранти і докторанти.
- Рада розгляне документ найближчим часом.