Чи мають студенти вишів та учні училищ право на відстрочку від мобілізації

Студенти в Україні у час воєнного стану та мобілізації мають право на відстрочку від служби. Але не всі.

Також є окремі періоди між етапами навчання, коли студентів можуть забрати війська. Кого саме і коли, читайте далі.

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Кого зі студентів не мобілізовують

Наразі право на відстрочку від служби в армії мають:

студенти ПТУ та училищ;

студенти вишів;

асистенти-стажери;

аспіранти і докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах.

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Кого зі студентів можуть забрати до війська

Все ж мобілізувати можуть тих студентів, які закінчили бакалаврат і вступають на магістратуру. У цей період вони офіційно не здобувають освіту. Тому й втрачають право на відстрочку.