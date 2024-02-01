Чи мають студенти вишів та учні училищ право на відстрочку від мобілізації

1 лютого 2024, 11:54
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Факти

Студенти в Україні у час воєнного стану та мобілізації мають право на відстрочку від служби. Але не всі.

Також є окремі періоди між етапами навчання, коли студентів можуть забрати війська. Кого саме і коли, читайте далі. 

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Кого зі студентів не мобілізовують 

Наразі право на відстрочку від служби в армії мають: 

  • студенти ПТУ та училищ;
  • студенти вишів;
  • асистенти-стажери;
  • аспіранти і докторанти, які навчаються на денній чи дуальній формах.

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Кого зі студентів можуть забрати до війська 

Все ж мобілізувати можуть тих студентів, які закінчили бакалаврат і вступають на магістратуру. У цей період вони офіційно не здобувають освіту. Тому й втрачають право на відстрочку. 

Що важливо! Кабмін подав на розгляд у Раду оновлений законопроєкт про мобілізацію. Документ містить певні зміни і для студентів, аспірантів, викладачів. 
Автор: Марія Волошин