Частину студентів можуть позбавити права на відстрочку від мобілізації

На сьогодні відстрочку від мобілізації мають усі студенти, які здобувають освіту на денній чи дуальній формі навчання. Однак частина з них може це право втратити.

Відповідні зміни мають на меті погодити нардепи. Хто зі студентів втратить право на відстрочку, розповідає Освіта 24.

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Кого зі студентів позбавлять відстрочки від мобілізації

Викладачі на сьогодні також мають відстрочку від мобілізації.

Натомість якщо Рада ухвалить новий законопроєкт чи зміни до закону про мобілізацію, то право на відстрочку від мобілізації отримають лише ті студенти-чоловіки, які вступають на вищий рівень освіти, ніж мають, раніше інформували у Міносвіти.

Так, якщо ви маєте диплом бакалавра, а вступаєте на магістратуру, або ж маєте диплом магістра і вступаєте в аспірантуру, тоді відстрочку від служби ви отримаєте. Якщо ж закінчили свого часу магістратуру і знову на неї вступаєте, тоді право на відстрочку не отримаєте.

Скасування відстрочки для окремих студентів: передісторія

Торік журналісти з'ясували, що в університетах України навчається чимало чоловіків, яким вже понад 30 років.

При цьому це вже не перша їхня вища освіта.

Нардепи ж заявили, що такі особи хочуть уникнути мобілізації.

Тож можновладці заявили про намір скасувати таким особам право на відстрочку.

У ВРУ натомість взялися за підготовку законопроєкту, який може змінити ситуацію.

Ми писали детально про масштабні зміни у вищій освіті, які планують втілити у життя у