Окремих студентів в Україні можуть забрати до війська

В Україні триває воєнний стан та мобілізація. Призвати до війська можуть навіть окремих студентів.

Однак студенти, які навчаються на дуальній чи денній формі, мають право на відстрочку від служби. Кого таки можуть забрати до війська, читайте далі.

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Кого зі студентів можуть мобілізувати

Так, мобілізувати можуть тих студентів, які закінчили бакалаврат і вступають на магістратуру. У цей період вони офіційно не здобувають освіту. Тому й права на відстрочку не мають.

Зауважимо, що порядок призову на військову службу в Україні регулюють закони "Про військовий обов’язок та військову службу" та "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Чи можуть студенти іноземних ЗВО виїжджати за кордон

Станом на сьогодні студенти, яким вже виповнилося 18 років, не мають права покидати межі нашої держави – навіть якщо здобувають освіту в іноземному університеті.