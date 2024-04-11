Чи мобілізують студентів, аспірантів, викладачів
11 квітня 2024, 19:28Читать новость на русском
Джерело:Міністерство освіти і науки України
11 квітня Верховна Рада України схвалила в цілому законопроєкт про мобілізацію номер 10449. У документі визначили і правила щодо отримання відстрочки.
У міністерстві освіти і науки України роз'яснили основні аспекти, що стосуються студентів, аспірантів та працівників сфери освіти. Зокрема, уточнили, чи матимуть такі особи право на відстрочку.
Дивіться також Студенти-чоловіки зможуть виїжджати на навчання за кордон: Лісовий назвав умови
Чи мобілізують студентів, аспірантів, викладачів у 2024 році
У МОН повідомили, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації на особливий період:
- студенти училищ, коледжів та ЗВО, які навчаються за денною або дуальною формою і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий;
- аспіранти, докторанти та особи, зараховані на навчання до інтернатури.
Також на особливий період не підлягають мобілізації:
- наукові і науково-педагогічні працівники з науковим ступенем, які працюють у вишах і коледжах, у наукових установах та організаціях;
- педагоги коледжів, училищ і шкіл.
Рада ухвалила законопроєкт про мобілізацію: основне
- 283 народні обанці 11 квітня погодили у другому читанні законопроєкт про мобілізацію.
- Що загалом змінилося для українців, читайте за посиланням.
- Чому із закону виключили норму про демобілізацію, дізнаєтесь тут.