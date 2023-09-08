"Не можу воювати": у Києві чоловіки, яким понад 35 років, активно вступають до вишів

У вишах Києва збільшилась кількість студентів, яким понад 35 років. Чоловіки кажуть, що не ховаються від мобілізації, а хочуть здобути вищу освіту.

Навіть якщо це вже не перша вища освіта. Однак дехто з абітурієнтів навіть не пам'ятає, на який факультет вступає.

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У Києві чоловіки, яким понад 35 років, активно вступають до вишів

Кількість вступників, яким вже виповнилося 25 років, торік зросла на 55 тисяч осіб. Представник президента у Раді Федір Веніславський вважає, що такі чоловіки просто хочуть уникнути мобілізації.

Зауважимо, що у ВРУ зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.

Молоді студенти кажуть: на лекціях можна побачити 40-річних чоловіків. Журналісти при цьому зазначають, що це явище є непоодиноким у різних вишах столиці.

Наприклад, у Київському національному університеті будівництва та архітектури, де досі триває вступна кампанія, дорослий чоловік-вступник не зміг одразу сказати, який фах обрав.

Інший розповів, що вирішив навчатись заради освіти.