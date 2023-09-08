Студенти-контрактники можуть отримати право на безкоштовне навчання

8 вересня 2023, 18:29
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Джерело:

osvita.ua

Студентам, які навчаються на контракті, можуть надати право отримувати освіту безкоштовно. Однак лише після служби у війську.

Відповідний законопроєкт зареєстрували у Верховній Раді. Документ передбачає внесення поправок до закону про мобілізацію.

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Студенти-контрактники можуть отримати право на безкоштовне навчання

Так, у парламенті пропонують студентам, які зараз здобувають освіту у профтехах, коледжах та вишах на контрактній основі, за умови погодження на призов на військову службу компенсувати подальше продовження навчання.

Метою законопроєкту є стимулювання студентів до добровільної мобілізації.

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Право студентів на відстрочку можуть скасувати

  • В Україні у час повномасштабної війни різко побільшало студентів, яким 30, 40, 50 років.
  • Нардепи при цьому вважають, що такі чоловіки просто хочуть уникнути мобілізації.
  • Річ у тому, що здобуття очно або дуально вищої освіти дає право студентові на відстрочку від служби в армії.
  • Натомість представник президента у Верховній Раді Федір Веніславський, який є членом парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, запропонував скасувати таке право.
  • Так, у ВРУ зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
  • Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий підтримав таку ініціативу.
Автор: Марія Волошин