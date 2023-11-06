Ситуація для студентів-ухилянтів може змінитися вже взимку: у Раді анонсували новий законопроєкт
Нардепи ВРУ готують новий законопроєкт, який регулюватиме питання здобуття другої вищої освіти чоловіками призовного віку. Цього разу враховуватимуть сферу діяльності особи, а не її вік.
Деталі розповіла нардепка Наталія Піпа в етері телеканалу "Еспресо". Зазначимо, раніше у Раді вже реєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти. Однак його ухвалення "загальмували" через "дискримінацію за віком".
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Нардепи готують новий законопроєкт про здобуття другої вищої освіти
Піпа вважає: якщо не змінити умови, ситуація зі чоловіками призовного віку, які отримують другу вищу освіту, не зміниться.
Вона також зазначила, що попередній законопроєкт Веніславського у ЄС визнали дискримінаційним за віком.
Зараз розробляється інший законопроєкт, який буде мати інші критерії. Зокрема, не за віком, а від сфери діяльності й так далі. Тобто буде враховуватись сфера діяльності людини й відповідність до неї набуття другої вищої освіти,
– розповіла нардепка.
І наголосила, що ситуація для студентів-ухилянтів може змінитись вже цієї зими.
"Наказ Генштабу повинен змінити правила гри. Звісно добре, коли люди навчаються, однак погано, коли це є способом уникнути мобілізації,
– додала Піпа.
До теми Загалом понад 110 тисяч: в яких університетах аномально зросла кількість вступників-ухилянтів
Право студентів на відстрочку хотіли скасувати
- В Україні у час повномасштабної війни різко побільшало "літніх" студентів.
- Нардепи заявили, що це – спосіб уникнення мобілізації, бо навчання на очній чи дуальній формі дає право на відстрочку від служби в армії.
- У Раді зареєстрували законопроєкт про скасування відстрочки для здобувачів другої вищої освіти.
- Однак його ухвалення "загальмувало".
- Представник Президента у Раді та член Комітету з нацбезпеки та оборони Федір Веніславський, який був одним з авторів законопроєкту, розповів: питання зі скасуванням відстрочки для таких осіб є чутливим, тож його швидкого розв'язання чекати не варто.
- NGL.media у розслідуванні розповіли, що українські виші продовжують заробляти на ухилянтах та встановлюють нові рекорди. За їхніми даними, 2022 року можливість отримати легальну відстрочку від мобілізації використали близько 85 тисяч чоловіків призовного віку. Натомість цього року – близько 110 тисяч.
- У ЗСУ також уточнили, які категорії студентів підпадають під мобілізацію.