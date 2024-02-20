Чи заборонять дітям ухилянтів вступати до вишів: у Раді зробили заяву

В Україні триває мобілізація. Вже невдовзі нардепи можуть погодити у другому читанні законопроєкт №10449, який передбачатиме певні зміни для військовозобов'язаних.

Нардеп та член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко заявив в інтерв'ю "Телеграфу", що в Україні всі чоловіки повинні стояти на військовому обліку. І що це не означає, що вони обов’язково будуть на "нулі" чи на війні.

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Чи заборонять дітям ухилянтів здобувати вищу освіту

Також народний обранець заявив, що політичне керівництво нашої країни пропонує: якщо ти не хочеш виконувати свій громадянський обов'язок – захищати Батьківщину, і якщо не стоїш на військовому обліку, держава може тобі відмовляти в послугах.

Наприклад: ти не будеш отримувати підтримку держави, твої діти не вступлять до вишу, або ти сам не вступиш до ЗВО,

– заявив Івченко.

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У Раді відреагували на слова Івченка

Нардепка та членкиня комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина відреагувала на таку заяву свого колеги по Раді. На своїй сторінці у фейсбуці вона заявила, що жодних норм про позбавлення дітей ухилянтів права на освіту немає ні в чинному законодавстві, ні в будь-яких законопроєктах.

Особисто поговорила з Вадимом Івченком. Наведені цитати – це його особисті роздуми на тему того, як держава може реагувати на факт ухиляння від мобілізації. Які ще й вирвали з контексту, бо йшлося більше про обмеження можливості навчатися за державний кошт,

– написала Гришина.

І додала, що це просто уривок з дискусії. За її словами, жодних таких рішень не ухвалювали ані політичне керівництво, ані нардепи профільного комітету.

Така норма суперечила б і Конституції, і здоровому глузду,

– резюмувала нардепка.

Зазначимо, що нардеп Ярослав Железняк повідомляв, що поправки до законопроєкту стосовно мобілізації вноситимуть до 21 лютого 2024 року.