  • Очільник Державної служби якості освіти Руслан Гурак розповів ZN.UA, що у 2023 – 2024 роках держава законодавчо перекрила основні лазівки для вступу ухилянтів до вишів.
  • Натомість такі студенти, яким понад 25 років, переорієнтувалися на коледжі.
  • За його словами, є коледжі, де майже всі нові студенти – військовозобов'язані віком понад 25 років.
  • Студенти віком 25+ ідуть і до вишів, але там масштаби менші.
  • Найбільше студентів віком 25+ навчаються на контракті. Такі вступники частіше йдуть на найдешевші спеціальності.
  • У Службі зауважили, що ці студенти здобувають освіту задля відстрочки від мобілізації.
  • В Україні планують перевірити ще близько 50 коледжів та вишів. У цих закладах освіти зафіксували аномальне зростання кількості студентів віком понад 25 років.