Чи вступають масово чоловіки віком понад 25 років в аспірантуру ЛНУ імені Франка
- Ректор ЛНУ Роман Гладишевський заявив, що вступники до аспірантури не використовують її системно для уникнення мобілізації.
- Кількість вступників не має атипового зростання, якщо порівняти з 2021 роком.
Ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський розповів, чи використовують аспірантуру вступники для уникнення мобілізації. Він каже, що ситуація точно не є системною.
Про це Роман Гладишевський розповів в інтерв'ю "Главкому". Він зауважив, що вступ до аспірантури в ЛНУ передбачає достатньо високі вимоги – і на етапі відбору, і в процесі навчання.
Дивіться також Які спеціальності торік найчастіше обирали вступники ЛНУ імені Франка
Чи використовують аспірантуру ЛНУ для уникнення мобілізації?
Ректор львівського вишу каже: якщо порівнювати з 2021 роком, то атипового зростання немає.
Різниця у кількості вступників між 2021 і 2025 роками – орієнтовно 30 жінок і чоловіків. Загалом же зараз в Університеті навчається 970 аспірантів,
– уточнив він.
І додав, що за останні п'ять років кількість зарахованих вступників-чоловіків віком понад 25 років коливається у межах 16 – 33 осіб (бакалаврат) та до 124 осіб (магістратура).
У 2025 році в Університет зарахували 5570 бакалаврів, з яких – 16 чоловіків віком понад 25 років (з них три – іноземці). Це найменша кількість з 2021 року – тоді їх було 28 осіб. Стосовно магістратури, то в 2025 році зарахованих чоловіків віком понад 25 років – 27 (з них шестеро – іноземці),
– уточнив Гладишевський.
Він при цьому додав, що варто зважати на те, що переосмислення ролі освіти і часто пошук професійного шляху триває упродовж усього життя.
Цікаво! Директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров озвучив дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі. За його словами, вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.
Які спеціальності є найпопулярнішими в ЛНУ?
Роман Гладишевський також розповів, які спеціальності торік найчастіше обирали вступники на бакалаврат в ЛНУ.
За його словами, це були такі спеціальності як "Філологія", "Економіка та міжнародні економічні відносини", "Менеджмент", "Право" і "Психологія".
Ректор ЛНУ зазначив, що рівень конкуренції був доволі високим на всіх цих спеціальностях.
При цьому виш заохочує абітурієнтів звертати увагу і на інші напрями: сучасний світ потребує різнопрофільних фахівців.